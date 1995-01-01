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    Максименко и Айртон пропустят матч с «Арсеналом». ЭСК признала их желтые карточки правильными

    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными решения арбитра Павла Кукуяна наказать желтыми карточками футболистов «Спартака» Александра Максименко и Айртона в матче с ЦСКА (1:0).

    Айртон получил восьмую желтую карточку в сезоне, а Максименко – четвертую. Таким образом, они пропустят матч 28-го тура РПЛ с «Арсеналом» из-за перебора предупреждений.

    Ранее ЭСК признала, что Кукуян ошибся, удалив полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4303

      Павелий 6 минут назад

      Да, неплохо было бы видеть статистику решений ЭСК по всему сезону. Сразу обостратся вопросы, которые нам (болельщикам Спартака и Ростова) видны невооружённым взглядом.

      0
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      Рейтинг: -196

      diamondfan 19 минут назад

      Все правильно, спартачей надо **......... во все щели!

      -3
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      Рейтинг: +17164

      vladimir-7 35 минут назад

      Кукуян не понял благих намерений Максименко, который хотел дать
      возможность армейским игрокам передохнуть, их же на одного игрока
      было меньше, даже больше тайма, они же устали. Заботливый пацан.

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      Рейтинг: +17164

      vladimir-7 57 минут назад

      Арсеналу пожелаем выиграть у спартака и обеспечить себе место для
      переигровки, чтобы остаться в РПЛ.

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      Рейтинг: +13322

      JTherry > vladimir-7 2 минуты назад

      лучше бы заботился, чтобы Уфа в очередной (4-ый раз за две недели) не вынесла цска, им тоже очки нужны для участия в стыках) или думаешь, что Газику хочется в ФНЛ, на фоне слухов приглашения в ваш клуб?

      0
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      Рейтинг: +27855

      oyabun 58 минут назад

      Хотя бы для шифровки не так откровенно против Спартака все свои решения принимали. Ну ни одну же апеляцию красно-белых не приняли в этом сезоне! Слепому видна очевидная заряженность этой банки пауков.

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      Рейтинг: +23826

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Не катастрофа - факт . Тем паче , что Арсенал капитулирен без боя ( по просьбам "трудящихся" ).

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      Рейтинг: +21228

      silver29 > пьяныйхоровод 17 минут назад

      Глупости, пряники будут биться за очки, они им не меньше нужны, зачем доводить до стыковых матчей.

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      Рейтинг: +23826

      пьяныйхоровод > silver29 11 минут назад

      Урал за последние 3 тура 1 очко( минимум) да возьмёт . Арсенал сдаётся уже смирился со "стыками" .

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      Рейтинг: +10500

      ilichkadr 1 час назад

      Оставят Спартак без ЛЧ.

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      Рейтинг: +21228

      silver29 1 час назад

      Сборище лоботрясов ((( кто бы сомневался, что решение примут не в пользу Спартака, да не было такого, можно запросто ходить к судьям, можно валить игроков шипами, это к Спартаку не относится (((( Максименко то за что ? Как это гребаное собрание засекало время без учета что жеребята не вышли из штрафной при вводе мяча ?

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