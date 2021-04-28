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  • Максименко и Айртон пропустят матч с «Арсеналом». ЭСК признала их желтые карточки правильными

Максименко и Айртон пропустят матч с «Арсеналом». ЭСК признала их желтые карточки правильными

28 апреля 2021, 13:53
18

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными решения арбитра Павла Кукуяна наказать желтыми карточками футболистов «Спартака» Александра Максименко и Айртона в матче с ЦСКА (1:0).

Айртон получил восьмую желтую карточку в сезоне, а Максименко – четвертую. Таким образом, они пропустят матч 28-го тура РПЛ с «Арсеналом» из-за перебора предупреждений.

Ранее ЭСК признала, что Кукуян ошибся, удалив полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

  • «Спартак» сыграет с «Арсеналом» в Туле 3 мая.
  • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Максименко Александр Айртон
Комментарии (18)
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ilichkadr
1619609113
Оставят Спартак без ЛЧ.
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oyabun
1619610998
Хотя бы для шифровки не так откровенно против Спартака все свои решения принимали. Ну ни одну же апеляцию красно-белых не приняли в этом сезоне! Слепому видна очевидная заряженность этой банки пауков.
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vladimir-7
1619611021
Арсеналу пожелаем выиграть у спартака и обеспечить себе место для переигровки, чтобы остаться в РПЛ.
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vladimir-7
1619612357
Кукуян не понял благих намерений Максименко, который хотел дать возможность армейским игрокам передохнуть, их же на одного игрока было меньше, даже больше тайма, они же устали. Заботливый пацан.
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Павелий
1619614134
Да, неплохо было бы видеть статистику решений ЭСК по всему сезону. Сразу обостратся вопросы, которые нам (болельщикам Спартака и Ростова) видны невооружённым взглядом.
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NewLife
1619615708
Спартаку играть в РПЛ это как ссать против ветра.
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Старикан
1619618724
Нахватались карточек на ровном месте - вот он уровень ответственности и командной дисциплины!
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DOCTOR PENALTY
1619620948
Айртон - серьёзная потеря, левый фланг притормозит.
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Вомбат
1619621863
Особенно глупо подставился вратарь. Ну зачем надо было тянуть время? Никакого давления на ворота Спартака не было и в помине.
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zigbert
1619691149
Потеря конечно есть но некритичная.
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