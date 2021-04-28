Максименко и Айртон пропустят матч с «Арсеналом». ЭСК признала их желтые карточки правильными

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными решения арбитра Павла Кукуяна наказать желтыми карточками футболистов «Спартака» Александра Максименко и Айртона в матче с ЦСКА (1:0).

Айртон получил восьмую желтую карточку в сезоне, а Максименко – четвертую. Таким образом, они пропустят матч 28-го тура РПЛ с «Арсеналом» из-за перебора предупреждений.

Ранее ЭСК признала, что Кукуян ошибся, удалив полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.