Максименко и Айртон пропустят матч с «Арсеналом». ЭСК признала их желтые карточки правильными

Да, неплохо было бы видеть статистику решений ЭСК по всему сезону. Сразу обостратся вопросы, которые нам (болельщикам Спартака и Ростова) видны невооружённым взглядом.
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными решения арбитра Павла Кукуяна наказать желтыми карточками футболистов «Спартака» Александра Максименко и Айртона в матче с ЦСКА (1:0).
Айртон получил восьмую желтую карточку в сезоне, а Максименко – четвертую. Таким образом, они пропустят матч 28-го тура РПЛ с «Арсеналом» из-за перебора предупреждений.
Ранее ЭСК признала, что Кукуян ошибся, удалив полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.
- «Спартак» сыграет с «Арсеналом» в Туле 3 мая.
- «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.