Азмун может перейти в «Валенсию»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Валенсии», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, испанский клуб рассчитывает осуществить трансфер на средства, вырученные с продажи нападающего Макси Гомеса.

Сообщалось, что футболистом интересуются «Аталанта» и «Рома».

Азмун забил 16 мячей и сделал 5 ассистов в 27 матчах текущего сезоне.

Контракт с ним рассчитан до 2022 года.

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