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    Азмун может перейти в «Валенсию»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Валенсии», сообщает El Gol Digital.

    По информации источника, испанский клуб рассчитывает осуществить трансфер на средства, вырученные с продажи нападающего Макси Гомеса.

    • Сообщалось, что футболистом интересуются «Аталанта» и «Рома».
    • Азмун забил 16 мячей и сделал 5 ассистов в 27 матчах текущего сезоне.
    • Контракт с ним рассчитан до 2022 года.

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    Источник: El Gol Digital

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3083

      sobaka120982 21 минуту назад

      Зенит его команда. Перейдёт и за тухнет.кокорин в Сочи нашёл свою команду и начал феерить а как ушёл то стух

      0
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      Рейтинг: +46883

      portero 45 минут назад

      как-то не очень верится что он перейдёт в Валенсию....

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      Рейтинг: +6990

      житель СПб 52 минуты назад

      Он и в Зенит хорошо вписывается.

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      Рейтинг: +17143

      vladimir-7 59 минут назад

      Азмун хорошо впишется в любой из этих трех клубов.

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