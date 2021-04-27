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Азмун может перейти в «Валенсию»

27 апреля 2021, 21:42
18

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Валенсии», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, испанский клуб рассчитывает осуществить трансфер на средства, вырученные с продажи нападающего Макси Гомеса.

  • Сообщалось, что футболистом интересуются «Аталанта» и «Рома».
  • Азмун забил 16 мячей и сделал 5 ассистов в 27 матчах текущего сезоне.
  • Контракт с ним рассчитан до 2022 года.

Sport24: «Зенит» готовит новые контракты для Лунева и Азмуна

Источник: El Gol Digital

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Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия Азмун Сердар
Комментарии (18)
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vladimir-7
1619550369
Азмун хорошо впишется в любой из этих трех клубов.
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житель СПб
1619550771
Он и в Зенит хорошо вписывается.
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portero
1619551230
как-то не очень верится что он перейдёт в Валенсию....
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sobaka120982
1619552650
Зенит его команда. Перейдёт и за тухнет.кокорин в Сочи нашёл свою команду и начал феерить а как ушёл то стух
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PAREVG.
1619558598
Азмун перерос наш чемпионат, ему пора перейти в топ- лигу. И возраст подходящий - 26 лет, самый расцвет игровой карьеры. Если Зенит не захочет продать или не сойдется в цене, то просто украдет у парня год игры на хороших полях, против сильных соперников...
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rojkovpatap
1619565694
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Cules2013
1619588004
В Испании или Франции на него интересно бы посмотреть. Там арабы хорошо играют, им в этих Лигах комфортно. Рома - это не то, а Аталанту он не потянет - сейчас там очень высокая конкуренция, много молодых и забивных.
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zigbert
1619617487
В команду не претендующую ни на что. В Зените ему сейчас более комфортно.
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Fusballer
1619622181
Надо в Фиорентину в пару к Кокоше.
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Hektor 84
1620040929
Его уровень
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