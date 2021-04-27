Азмун может перейти в «Валенсию»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Валенсии», сообщает El Gol Digital.
По информации источника, испанский клуб рассчитывает осуществить трансфер на средства, вырученные с продажи нападающего Макси Гомеса.
- Сообщалось, что футболистом интересуются «Аталанта» и «Рома».
- Азмун забил 16 мячей и сделал 5 ассистов в 27 матчах текущего сезоне.
- Контракт с ним рассчитан до 2022 года.
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Источник: El Gol Digital
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