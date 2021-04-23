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    Sport24: «Зенит» готовит новые контракты для Лунева и Азмуна

    «Зенит» рассчитывает в ближайшее время продлить контракты с двумя футболистами.

    По информации Sport24, в планах петербургского клуба заключить новые соглашения с Андреем Луневым и Сердаром Азмуном.

    С вратарем собираются договориться до окончания чемпионата, а с форвардом после завершения сезона, чтобы не отвлекать его от матчей.

    • Лунев в текущем сезоне пропустил 13 голов в 11 матчах. Его контракт истекает 30 июня.
    • Азмун за указанный период забил 16 мячей и сделал пять ассистов в 27 играх. Контракт с ним рассчитан до 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      vabo36 35 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный сайт с инфой fi-n1.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -1
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      Рейтинг: +2573

      PAREVG. > vabo36 3 минуты назад

      Гори в аду у.****

      0
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      Рейтинг: +10673

      paracetamol 52 минуты назад

      Правильно, а Дрочильщика выгнать!

      0
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      Рейтинг: +7562

      KPCCSPB 1 час назад

      Печально. С таким воротчиком, в РПЛ ещё можно играть, но не в ЕК.

      0
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      Рейтинг: +2573

      PAREVG. 2 часа назад

      Азмун перерос наш чемпионат, и лучше его отпустить. А по Луневу-
      Зениту нужен второй номер.

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      Рейтинг: +3061

      Semenycch 2 часа назад

      Лунев в надежности очень понизился. А по поводу Азмуна, иранец согласится?

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