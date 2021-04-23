Sport24: «Зенит» готовит новые контракты для Лунева и Азмуна

«Зенит» рассчитывает в ближайшее время продлить контракты с двумя футболистами.
По информации Sport24, в планах петербургского клуба заключить новые соглашения с Андреем Луневым и Сердаром Азмуном.
С вратарем собираются договориться до окончания чемпионата, а с форвардом после завершения сезона, чтобы не отвлекать его от матчей.
- Лунев в текущем сезоне пропустил 13 голов в 11 матчах. Его контракт истекает 30 июня.
- Азмун за указанный период забил 16 мячей и сделал пять ассистов в 27 играх. Контракт с ним рассчитан до 2022 года.
Источник: Sport24