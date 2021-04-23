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Sport24: «Зенит» готовит новые контракты для Лунева и Азмуна

23 апреля 2021, 17:20
6

«Зенит» рассчитывает в ближайшее время продлить контракты с двумя футболистами.

По информации Sport24, в планах петербургского клуба заключить новые соглашения с Андреем Луневым и Сердаром Азмуном.

С вратарем собираются договориться до окончания чемпионата, а с форвардом после завершения сезона, чтобы не отвлекать его от матчей.

  • Лунев в текущем сезоне пропустил 13 голов в 11 матчах. Его контракт истекает 30 июня.
  • Азмун за указанный период забил 16 мячей и сделал пять ассистов в 27 играх. Контракт с ним рассчитан до 2022 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Азмун Сердар
Комментарии (6)
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PAREVG.
1619188676
Азмун перерос наш чемпионат, и лучше его отпустить. А по Луневу- Зениту нужен второй номер.
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paracetamol
1619192845
Правильно, а Дрочильщика выгнать!
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baden69
1619203622
Азмуна, если переподпишут, то скорее всего, чтобы продать подороже, т.к. контракт истекает через год и многие клубы будут занижать, в связи с этим, ценник на него. Сердар перерос наш чемпионат и, скорее всего, летом уйдет. Лунев вратарь для внутреннего пользования, а для еврокубков слабоват и технически и, в первую очередь, психологически.
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zigbert
1619248159
Конечно Лунев сейчас не так важен для Зенита как Азмун.
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