«РБ-Спорт»: «Локомотив» предложит Николичу продлить контракт на три года

«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Марко Николичем.

По информации «РБ-Спорт», клуб хочет заключить с сербским специалистом новый трехлетний контракт.

«Локомотив» рассчитывает продлить соглашение с тренером до матча с «Зенитом» (2 мая), чтобы достичь максимального пиар-эффекта от этого события.