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  • «РБ-Спорт»: «Локомотив» предложит Николичу продлить контракт на три года

«РБ-Спорт»: «Локомотив» предложит Николичу продлить контракт на три года

27 апреля 2021, 18:59
20

«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Марко Николичем.

По информации «РБ-Спорт», клуб хочет заключить с сербским специалистом новый трехлетний контракт.

«Локомотив» рассчитывает продлить соглашение с тренером до матча с «Зенитом» (2 мая), чтобы достичь максимального пиар-эффекта от этого события.

  • Николич возглавляет команду с мая 2020 года.
  • Действующий договор между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
  • Зарплата тренера – около 750 тысяч евро в год.
  • В текущем сезоне «Локо» идет на втором месте в РПЛ и вышел в финал Кубка России.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (20)
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zra78
1619539337
Ну и состав сохраните тогда
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portero
1619540266
с приобретением игроков туго пока, тогда личкой могут только заманить....
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Красногорск_Фан
1619542797
Цели то какие перед ним поставлены на 3 года? Не объявлено. Когда брали цель была место в пятерке. Для Локомотива фекалии, а не цель. + Я бы все же делал выводы по итогам сезона. У нас все ОБОЖАЮТ влетать на ровном месте (не буду показывать пальцами, в игре Локомотива тоже случалось) а говорить - место в ЛЧ и кубок можно только этого достигнув. Меня, например, впечатлила игра КС (а в финале само собой соберутся на решающую игру), а что будет с Зенитом набрал побольше попкорна, хотя искренне желаю победы, но могу допустить все три расклада.
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Вомбат
1619543486
Надеюсь, он сумеет настоять на продлении Чорлуки и Игнатьева, отказе от продажи Жемалетдинова и Мухина, и Локо начнет новый сезон без потерь. Не хочется, чтобы нынешний, довольно сильный, Локо остался в прошлом уже этой осенью.
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PAREVG.
1619544355
Ну разве только если сохранят нужных игроков, и избавятся от ненужных, вроде , Эдера и Мурило.
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фанат джигурды
1619546536
Хоть и к нему относился я поначалу не очень, но результат он даёт- значит надо продлевать. Насчёт Чарли вопрос спорный- 36 всё-таки.
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Hektor 84
1619548051
Хорошего уровня тренер. Дает результат, что еще надо? Та и Локо играет в футбол, а не мучается на поле. Тем более в РПЛ с тренерами беда. А такие недоумки ленивые и недо тренеры типа Шалимова, Мостового, Писарева и тд так и будут сидеть на срач тв и сопли жевать типа их ни куда не берут а они такие крутые. Как по мне пусть лучше тренируют Николич, Шварц, Тедеско. Они хоть не боятся экспериментировать и доверяют молодежи.
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Константинн
1619559813
С Сухиной не забудьте продлить контракт, а то какая разница Николич, Семин , да хоть Сычев результат делают совсем другие люди...
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rojkovpatap
1619565705
Гоpячие дeвy.шки xотят оcновaтeльно тpа.xa во вcе дыpки, дaют без дe.нeг и pазговоpов ----- https://toig.ru/bKKY1
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zigbert
1619615392
Хороший тренер. В трудный период для Локомотива не дрогнул и продолжал гнуть свою линию.
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