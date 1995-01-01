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    «РБ-Спорт»: «Локомотив» предложит Николичу продлить контракт на три года

    «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Марко Николичем.

    По информации «РБ-Спорт», клуб хочет заключить с сербским специалистом новый трехлетний контракт.

    «Локомотив» рассчитывает продлить соглашение с тренером до матча с «Зенитом» (2 мая), чтобы достичь максимального пиар-эффекта от этого события.

    • Николич возглавляет команду с мая 2020 года.
    • Действующий договор между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
    • Зарплата тренера – около 750 тысяч евро в год.
    • В текущем сезоне «Локо» идет на втором месте в РПЛ и вышел в финал Кубка России.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2601

      PAREVG. 24 минуты назад

      Ну разве только если сохранят нужных игроков, и избавятся от ненужных, вроде , Эдера и Мурило.

      2
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      Рейтинг: +2601

      PAREVG. > PAREVG. 10 минут назад

      Я бы ещё и от Камано избавился, но он вроде как Николичу нравится...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8267

      Вомбат 39 минут назад

      Надеюсь, он сумеет настоять на продлении Чорлуки и Игнатьева, отказе от продажи Жемалетдинова и Мухина, и Локо начнет новый сезон без потерь. Не хочется, чтобы нынешний, довольно сильный, Локо остался в прошлом уже этой осенью.

      1
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      Рейтинг: +952

      Красногорск_Фан 50 минут назад

      Цели то какие перед ним поставлены на 3 года? Не объявлено. Когда брали цель была место в пятерке. Для Локомотива фекалии, а не цель. + Я бы все же делал выводы по итогам сезона. У нас все ОБОЖАЮТ влетать на ровном месте (не буду показывать пальцами, в игре Локомотива тоже случалось) а говорить - место в ЛЧ и кубок можно только этого достигнув. Меня, например, впечатлила игра КС (а в финале само собой соберутся на решающую игру), а что будет с Зенитом набрал побольше попкорна, хотя искренне желаю победы, но могу допустить все три расклада.

      2
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      Рейтинг: +192

      вальтер79 56 минут назад

      хороший ход тренер вроде неплохой

      0
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      Рейтинг: +2154

      ySS 1 час назад

      Простой вариант, добавить денег специалисту, сложный, укрепить команду или хотя бы не ослабить

      0
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      Рейтинг: +21195

      silver29 1 час назад

      Ну так он же ясно сказал условия сохранения контракта это оставить состав, но видимо железнодорожные барыги играют в другой футбол, им сиюминутная прибыль нужнее.

      3
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      Рейтинг: +46879

      portero 1 час назад

      с приобретением игроков туго пока, тогда личкой могут только заманить....

      1
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      Рейтинг: +17149

      vladimir-7 1 час назад

      Если ЗП у Николича будет меньше 1,5 млн. евро в год, то он не согласится.

      1
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      Рейтинг: +28973

      zra78 1 час назад

      Ну и состав сохраните тогда

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