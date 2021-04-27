«РБ-Спорт»: «Локомотив» предложит Николичу продлить контракт на три года

«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Марко Николичем.
По информации «РБ-Спорт», клуб хочет заключить с сербским специалистом новый трехлетний контракт.
«Локомотив» рассчитывает продлить соглашение с тренером до матча с «Зенитом» (2 мая), чтобы достичь максимального пиар-эффекта от этого события.
- Николич возглавляет команду с мая 2020 года.
- Действующий договор между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
- Зарплата тренера – около 750 тысяч евро в год.
- В текущем сезоне «Локо» идет на втором месте в РПЛ и вышел в финал Кубка России.
Источник: «РБ-Спорт»