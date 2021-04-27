ЦСКА: «В клубе нет междоусобицы и смуты, никто не поддается панике»

ЦСКА опубликовал официальное заявление о ситуации внутри клуба.

«В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность.

Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба.

Наоборот, трудности сплотили нас еще больше. И ВЭБ.РФ, и совет директоров во главе с Максимом Орешкиным, Евгений Гинер, генеральный директор клуба, главный тренер и футболисты прикладывают все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, а не ищут крайних и виноватых.

Команда действительно переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия болезненных поражений. Мы переживаем эти неудачи вместе. Но фанаты красно-синих должны знать, что в клубе никто не поддается панике. Мы видим пути решения и надеемся исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее.

Сейчас игроки и тренерский штаб как никогда нуждаются в единении с болельщиками. Мы уверены, что в оставшихся трех матчах сезона вы, как и прежде, будете неистово поддерживать ЦСКА.

За свою историю клуб знавал разные времена. Но мы и наш 12-й игрок всегда были вместе – в дни поражений и славных побед. И в этом наша сила!» – говорится в заявлении, которое подписали председатель совета директоров Максим Орешкин, президент клуба Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер Ивица Олич и капитан Игорь Акинфеев.