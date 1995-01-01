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    ЦСКА: «В клубе нет междоусобицы и смуты, никто не поддается панике»

    ЦСКА опубликовал официальное заявление о ситуации внутри клуба.

    «В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность.

    Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба.

    Наоборот, трудности сплотили нас еще больше. И ВЭБ.РФ, и совет директоров во главе с Максимом Орешкиным, Евгений Гинер, генеральный директор клуба, главный тренер и футболисты прикладывают все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, а не ищут крайних и виноватых.

    Команда действительно переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия болезненных поражений. Мы переживаем эти неудачи вместе. Но фанаты красно-синих должны знать, что в клубе никто не поддается панике. Мы видим пути решения и надеемся исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее.

    Сейчас игроки и тренерский штаб как никогда нуждаются в единении с болельщиками. Мы уверены, что в оставшихся трех матчах сезона вы, как и прежде, будете неистово поддерживать ЦСКА.

    За свою историю клуб знавал разные времена. Но мы и наш 12-й игрок всегда были вместе – в дни поражений и славных побед. И в этом наша сила!» – говорится в заявлении, которое подписали председатель совета директоров Максим Орешкин, президент клуба Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер Ивица Олич и капитан Игорь Акинфеев.

    • ЦСКА потерпел три поражения подряд.
    • Команда опустилась на шестое место в таблице РПЛ.
    • По информации «Чемпионата», Бабаев может покинуть ЦСКА в случае непопадания в еврокубки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17138

      vladimir-7 1 час назад

      Все неудачи закончатся, а болельщики ЦСКА всегда были и будут вместе
      с командой.

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