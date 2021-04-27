Главные новости дня. Кокорин может пропустить еще два матча, Нагельсман возглавит «Баварию»

Анри и Ширер – первые представители Зала славы АПЛ

ЦСКА и «Краснодар» могут обменять Облякова на Уткина

Кокорин может не сыграть с «Болоньей» и «Лацио». Он пропустил восемь матчей подряд

ЦСКА попросит ЭСК разъяснить эпизод с удалением Ахметова и рукой Айртона. Красную карточку могут аннулировать

Клубы Серии А будут исключать из чемпионата за участие в Суперлиге

УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича за связь с букмекерской компанией. Ему грозит дисквалификация на три года

«Бавария» получила запрос по трансферу Левандовски

«Ювентус» готов купить Хвичу за 20 миллионов в случае попадания в ЛЧ

«Краснодар» сделал предложение о переходе форварда «Гвадалахары» Масиаса

«Бавария» заплатит за Нагельсмана 15 миллионов плюс бонусы. Контракт – до 2026 года