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  • Кокорин может не сыграть с «Болоньей» и «Лацио». Он пропустил восемь матчей подряд

Кокорин может не сыграть с «Болоньей» и «Лацио». Он пропустил восемь матчей подряд

26 апреля 2021, 16:36
19

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает пресс-атташе итальянского клуба Лука Ди Франческо.

«До субботы Кокорин тренировался индивидуально. Сейчас он всe еще продолжает восстанавливаться от травмы. Посмотрим, что будет завтра, когда команда проведет первую тренировку на этой неделе.

Сыграет ли он в ближайших двух турах против «Болоньи» или «Лацио»? Пока не знаю», – цитирует Ди Франческо «Спорт-Экспресс».

  • «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
  • Кокорин пропустил восемь матчей подряд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Болонья Лацио Кокорин Александр
Комментарии (19)
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"supermax"
1619444963
может не сыграть и не сыграет...а потому, что может :D
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DOCTOR PENALTY
1619445858
Кокорин даже не скрывает, что работает шлангом от стиральной машины, другие задачи перед ним не стоят. Бабло уже пришло на базу.
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raritet
1619447856
так и хочется себе представить будущее: 2030 год, апрель. Новость из официального источника команды Фиорентина: "Как стало известно , что сегодня в стартовом составе появилась новая фамилия : Кокорин". И вечером на стадионе мы видим выбегающим трусцой неувядающего Александра Кокорина: седая борода придают непередаваемую элегантность лучшему русскому футболисту вышедшему несмотря на дождь на итальянское поле и хотя врач предупреждал Александра что возможны сквозняки и ветер, но Кокорин вышел как гладиатор на борьбу с....
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99-й
1619448115
вот еслиб "может сыграть..." вот это былаб новость
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JTherry
1619448959
лучший закадровый актер - Саня Кокорин...)
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порт
1619449381
На зоне больше матчей сыграл, чем в Италии.
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Hektor 84
1619453617
Надо еще продлять с ним контракт! А то рискует так и не сыграть за Фиору)))
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Korsar_03
1619454252
Скорее всего Федун играл в карты с руководством Фиорентины. И те проиграли ему одно желание. Иначе я не знаю, как объяснить покупку фиалками Кокорина
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zigbert
1619524967
Какая то прямо загадочная травма.
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Дедуктор
1619529476
Коко оставил здоровье на каторге. Какая ему теперь Серия А? Хотя, и то дело. В биографии останется факт. Что играл не только во всяких свинарниках. Но и в самой Фиорентине. Великий клуб! Прославленный классиком в известной строчке суперизвестной песни.
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