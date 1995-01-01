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    Кокорин может не сыграть с «Болоньей» и «Лацио». Он пропустил восемь матчей подряд

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает пресс-атташе итальянского клуба Лука Ди Франческо.

    «До субботы Кокорин тренировался индивидуально. Сейчас он всe еще продолжает восстанавливаться от травмы. Посмотрим, что будет завтра, когда команда проведет первую тренировку на этой неделе.

    Сыграет ли он в ближайших двух турах против «Болоньи» или «Лацио»? Пока не знаю», – цитирует Ди Франческо «Спорт-Экспресс».

    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
    • Кокорин пропустил восемь матчей подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      sxx2swfnmkhim 31 минуту назад

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      Рейтинг: +383

      Arrow10 53 минуты назад

      Пацан к успеху шел!

      0
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      Рейтинг: +358

      FCLM_FCRM 1 час назад

      Скорее всего Федун играл в карты с руководством Фиорентины. И те проиграли ему одно желание. Иначе я не знаю, как объяснить покупку фиалками Кокорина

      0
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      Рейтинг: +9808

      Hektor 84 1 час назад

      Надо еще продлять с ним контракт! А то рискует так и не сыграть за Фиору)))

      1
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      Рейтинг: +5334

      порт 2 часа назад

      На зоне больше матчей сыграл, чем в Италии.

      0
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      Рейтинг: +13243

      JTherry 2 часа назад

      лучший закадровый актер - Саня Кокорин...)

      4
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      Рейтинг: +410

      99-й 2 часа назад

      вот еслиб "может сыграть..." вот это былаб новость

      2
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      Рейтинг: +3182

      raritet 2 часа назад

      так и хочется себе представить будущее: 2030 год, апрель. Новость из официального источника команды Фиорентина: "Как стало известно , что сегодня в стартовом составе появилась новая фамилия : Кокорин". И вечером на стадионе мы видим выбегающим трусцой неувядающего Александра Кокорина: седая борода придают непередаваемую элегантность лучшему русскому футболисту вышедшему несмотря на дождь на итальянское поле и хотя врач предупреждал Александра что возможны сквозняки и ветер, но Кокорин вышел как гладиатор на борьбу с....

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      Рейтинг: +383

      Arrow10 > raritet 50 минут назад

      Твой комент просто сделал мой день.

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      Рейтинг: +23812

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      Когда в заявку попадёт , тогда маякните . А так ничего нового .

      2
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      Рейтинг: +20675

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Кокорин даже не скрывает, что работает шлангом от стиральной машины, другие задачи перед ним не стоят. Бабло уже пришло на базу.

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      Рейтинг: +2078

      Алехсбургер. > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      "В каждом доме быть должна
      соковыжималка"(С)Малежик

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