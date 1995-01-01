Кокорин может не сыграть с «Болоньей» и «Лацио». Он пропустил восемь матчей подряд

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает пресс-атташе итальянского клуба Лука Ди Франческо.
«До субботы Кокорин тренировался индивидуально. Сейчас он всe еще продолжает восстанавливаться от травмы. Посмотрим, что будет завтра, когда команда проведет первую тренировку на этой неделе.
Сыграет ли он в ближайших двух турах против «Болоньи» или «Лацио»? Пока не знаю», – цитирует Ди Франческо «Спорт-Экспресс».
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
- Кокорин пропустил восемь матчей подряд.