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    УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича за связь с букмекерской компанией. Ему грозит дисквалификация на три года

    УЕФА приступил к изучению дела форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, которого подозревают в связи с букмекерской компанией Bethard.

    Как сообщает Football Italia, в отношении 39-летнего футболиста официально возбуждено дисциплинарное производство.

    Ранее стало известно, что шведа могут дисквалифицировать на три года, если его вина будет доказана.

    • Ибрагимович – совладелец компании Bethard, ему принадлежат 10% акций.
    • На прошлой неделе «Милан» продлил с нападающим контракт до 2022 года.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1258

      PassCSKA 1 час назад

      УЕФА грозит дисквалификация на три года за расследование в отношении Златана.

      0
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      Рейтинг: +3905

      solodealer 2 часа назад

      ... перечитал статью ещё раз...
      38-летнему игроку (!!)- лидеру основного состава ... КЛУБА МИЛАН (!!!)... грозит дисквалификация на ТРИ ГОДА (!!!!!!!!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))
      Господи, какому бы нашему игроку любого цветущего возраста попасть в стартовый состав этого Милана хоть на один сезон)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3905

      solodealer 2 часа назад

      Вот прохвост! Ставил на свои победы и... ПОБЕЖДАЛ!)))
      Гнусный обманщик)))

      3
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      Рейтинг: +4287

      Павелий > solodealer 1 час назад

      Поржал. Это только Златан так может!

      0
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      Рейтинг: +1070

      Sedoi_Goblin 2 часа назад

      Как по мне, так и йух с ним, пусть наказывают. Он уже всё всем доказал и может спокойно (или не очень) уйти на пенсию!

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