УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича за связь с букмекерской компанией. Ему грозит дисквалификация на три года

УЕФА приступил к изучению дела форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, которого подозревают в связи с букмекерской компанией Bethard.

Как сообщает Football Italia, в отношении 39-летнего футболиста официально возбуждено дисциплинарное производство.

Ранее стало известно, что шведа могут дисквалифицировать на три года, если его вина будет доказана.