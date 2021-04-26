УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича за связь с букмекерской компанией. Ему грозит дисквалификация на три года

УЕФА приступил к изучению дела форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, которого подозревают в связи с букмекерской компанией Bethard.
Как сообщает Football Italia, в отношении 39-летнего футболиста официально возбуждено дисциплинарное производство.
Ранее стало известно, что шведа могут дисквалифицировать на три года, если его вина будет доказана.
- Ибрагимович – совладелец компании Bethard, ему принадлежат 10% акций.
- На прошлой неделе «Милан» продлил с нападающим контракт до 2022 года.
Источник: Football Italia