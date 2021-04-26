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    Клубы Серии А будут исключать из чемпионата за участие в Суперлиге

    Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал о санкциях для участников Серии А, выступающих в Суперлиге.

    «Клубы, которые собираются участвовать в турнирах не под эгидой FIGC, ФИФА или УЕФА, должны покинуть наш чемпионат.

    У нас нет сведений о том, кто остался в Суперлиге, а кто нет. Однако, теперь у нас есть правило, которое должно быть включено в обновленный спортивный кодекс. Если кто-то сыграет в частных соревнованиях до конца приема заявок для участия в чемпионате Италии, он покинет Серию А», – сказал Гравина.

    • О создании Суперлиги было объявлено неделю назад, спустя два дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12487

      KLIM777 2 часа назад

      Все правильно!

      Смотреть каждую неделю одни и те же команды - это просто блевотина ради бабок

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