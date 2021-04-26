Клубы Серии А будут исключать из чемпионата за участие в Суперлиге

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал о санкциях для участников Серии А, выступающих в Суперлиге.

«Клубы, которые собираются участвовать в турнирах не под эгидой FIGC, ФИФА или УЕФА, должны покинуть наш чемпионат.

У нас нет сведений о том, кто остался в Суперлиге, а кто нет. Однако, теперь у нас есть правило, которое должно быть включено в обновленный спортивный кодекс. Если кто-то сыграет в частных соревнованиях до конца приема заявок для участия в чемпионате Италии, он покинет Серию А», – сказал Гравина.