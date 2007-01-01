Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Дюпин – о «Рубине»: «Мы достойны попасть в четверку. Слуцкий внес юморка и поставил игру»

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о влиянии Леонида Слуцкого на команду.

    «Слуцкий внес юморка чуть-чуть, и все пошло по-другому. Он поставил нам игру, мы хорошо понимаем друг друга. Не зря он постоянно викторины проводит, делает все, чтобы игроки общались не только на поле, но и за его пределами. Дисциплина у нас на высшем уровне. Пацаны знают, что каждый сделает в конкретной ситуации.

    Леонид Викторович хорошо разбирается и во вратарском деле. Может и напихать, и похвалить. Последний раз получал от него перед Новым годом. В конце сезона потерял место в основе, он жестко прошелся по мне. Я пересмотрел свое отношение.

    Сейчас цель «Рубина» – достойное место, по нынешней игре мы достойны попасть в четверку», – цитирует Дюпина «Матч ТВ».

    • Дюпин провел 23 матча за «Рубин» в текущем сезоне РПЛ. 8 из них – на ноль.
    • «Рубин» идет на 4-м месте в РПЛ, набрав 46 очков в 27 матчах.
    • В следующем туре казанцы сыграют с «Динамо».

    Гендиректор «Рубина»: «Команда хочет попасть в еврокубки, но иногда сильное желание может сыграть злую шутку»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13220

      JTherry 15 минут назад

      Рубину вполне по силам занять место в четверке и выйти в еврокубки, соперники не самые сложные...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2177

      Mister_Tomsk 21 минуту назад

      объективно рубин смотрится симпатично, но вся игра вокруг хвичи.. он тащит, что будет, когда его нынче заберут в европу, однозначно нужен игрок , который поведет игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Forvard47 1 час назад

      Юра да мы и на 3 месте заслуженно были бы.. очень много очков сами подарили командам соперников особенно последней 8 команд... сейчас бы на 2 месте были бы с отрывом.
      в след сезоне надо бороться за 1 точно

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84948
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru