Дюпин – о «Рубине»: «Мы достойны попасть в четверку. Слуцкий внес юморка и поставил игру»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о влиянии Леонида Слуцкого на команду.

«Слуцкий внес юморка чуть-чуть, и все пошло по-другому. Он поставил нам игру, мы хорошо понимаем друг друга. Не зря он постоянно викторины проводит, делает все, чтобы игроки общались не только на поле, но и за его пределами. Дисциплина у нас на высшем уровне. Пацаны знают, что каждый сделает в конкретной ситуации.

Леонид Викторович хорошо разбирается и во вратарском деле. Может и напихать, и похвалить. Последний раз получал от него перед Новым годом. В конце сезона потерял место в основе, он жестко прошелся по мне. Я пересмотрел свое отношение.

Сейчас цель «Рубина» – достойное место, по нынешней игре мы достойны попасть в четверку», – цитирует Дюпина «Матч ТВ».

Дюпин провел 23 матча за «Рубин» в текущем сезоне РПЛ. 8 из них – на ноль.

«Рубин» идет на 4-м месте в РПЛ, набрав 46 очков в 27 матчах.

В следующем туре казанцы сыграют с «Динамо».

Гендиректор «Рубина»: «Команда хочет попасть в еврокубки, но иногда сильное желание может сыграть злую шутку»