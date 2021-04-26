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  • Дюпин – о «Рубине»: «Мы достойны попасть в четверку. Слуцкий внес юморка и поставил игру»

Дюпин – о «Рубине»: «Мы достойны попасть в четверку. Слуцкий внес юморка и поставил игру»

26 апреля 2021, 14:57
7

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о влиянии Леонида Слуцкого на команду.

«Слуцкий внес юморка чуть-чуть, и все пошло по-другому. Он поставил нам игру, мы хорошо понимаем друг друга. Не зря он постоянно викторины проводит, делает все, чтобы игроки общались не только на поле, но и за его пределами. Дисциплина у нас на высшем уровне. Пацаны знают, что каждый сделает в конкретной ситуации.

Леонид Викторович хорошо разбирается и во вратарском деле. Может и напихать, и похвалить. Последний раз получал от него перед Новым годом. В конце сезона потерял место в основе, он жестко прошелся по мне. Я пересмотрел свое отношение.

Сейчас цель «Рубина» – достойное место, по нынешней игре мы достойны попасть в четверку», – цитирует Дюпина «Матч ТВ».

  • Дюпин провел 23 матча за «Рубин» в текущем сезоне РПЛ. 8 из них – на ноль.
  • «Рубин» идет на 4-м месте в РПЛ, набрав 46 очков в 27 матчах.
  • В следующем туре казанцы сыграют с «Динамо».

Гендиректор «Рубина»: «Команда хочет попасть в еврокубки, но иногда сильное желание может сыграть злую шутку»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Дюпин Юрий Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Mister_Tomsk
1619443706
объективно рубин смотрится симпатично, но вся игра вокруг хвичи.. он тащит, что будет, когда его нынче заберут в европу, однозначно нужен игрок , который поведет игру.
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JTherry
1619444075
Рубину вполне по силам занять место в четверке и выйти в еврокубки, соперники не самые сложные...
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повiя з Украiни
1619446726
через три тура узнаем кто достоин, доля везения вам помогла подняться наверх, вот сможете ли удержаться.
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Hektor 84
1619453133
А при чем здесь юморок?
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anjaneri
1619465622
СлуЦСКАй один сильнейших мотиваторов в ПЛ.
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