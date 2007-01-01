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    Гендиректор «Рубина»: «Команда хочет попасть в еврокубки, но иногда сильное желание может сыграть злую шутку»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о турнирных перспективах команды после поражения от «Краснодара» (0:1) в 27-м туре РПЛ.

    «Вы знаете, команда, естественно, хочет попасть в еврокубки. Мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице.

    Неважно против кого мы играем, мы всегда настраиваемся только на победу. И так же мы готовились к «Краснодару», но иногда сильное желание выиграть может сыграть злую шутку», – сказал Сайманов.

    • «Рубин» идет на 4-м месте в РПЛ, набрав 46 очков в 27 матчах.
    • В следующем туре казанцы сыграют с «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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