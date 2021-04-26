Гендиректор «Рубина»: «Команда хочет попасть в еврокубки, но иногда сильное желание может сыграть злую шутку»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о турнирных перспективах команды после поражения от «Краснодара» (0:1) в 27-м туре РПЛ.

«Вы знаете, команда, естественно, хочет попасть в еврокубки. Мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице.

Неважно против кого мы играем, мы всегда настраиваемся только на победу. И так же мы готовились к «Краснодару», но иногда сильное желание выиграть может сыграть злую шутку», – сказал Сайманов.