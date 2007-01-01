Гончаренко – о победе над «Рубином»: «Важно было остановить снижение результатов «Краснодара»

Победа очень важная . Соперник был не из слабых. Первый тайм мог быть более результативный. Опять страдает завершение атаки. С одной стороны радует, что не упустили победу в конце, с другой стороны, радует , что Ионов три игры подряд забивает на новом месте. Игра уже в принципе для быков не значительная, победа особой радости не приносит, но тот факт, что уже не проиграли, а выиграли вселяет оптимизм.
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Рубином» в 27-м туре РПЛ.
«Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды, нам это удалось. Сыграли чуть более осторожнее обычного в защите, этого требовала ситуация. По созданным моментам, думаю, наша победа закономерна.
В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором «Рубин» путем замен выравнял игру. Мы неплохо держались, и во втором тайме у нас было несколько подходов к воротам соперника и опасных моментов. Поздравляю команду, давно мы не выигрывали», – сказал Гончаренко.
- Это первая победа «Краснодара» после назначения Гончаренко.
- Команда не выигрывала с 14 марта.
- Следующий соперник – «Сочи». Матч запланирован на 1 мая.