Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Гончаренко – о победе над «Рубином»: «Важно было остановить снижение результатов «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Рубином» в 27-м туре РПЛ.

    «Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды, нам это удалось. Сыграли чуть более осторожнее обычного в защите, этого требовала ситуация. По созданным моментам, думаю, наша победа закономерна.

    В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором «Рубин» путем замен выравнял игру. Мы неплохо держались, и во втором тайме у нас было несколько подходов к воротам соперника и опасных моментов. Поздравляю команду, давно мы не выигрывали», – сказал Гончаренко.

    • Это первая победа «Краснодара» после назначения Гончаренко.
    • Команда не выигрывала с 14 марта.
    • Следующий соперник – «Сочи». Матч запланирован на 1 мая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1526

      Январь 59 2 часа назад

      Победа очень важная . Соперник был не из слабых. Первый тайм мог быть более результативный. Опять страдает завершение атаки. С одной стороны радует, что не упустили победу в конце, с другой стороны, радует , что Ионов три игры подряд забивает на новом месте. Игра уже в принципе для быков не значительная, победа особой радости не приносит, но тот факт, что уже не проиграли, а выиграли вселяет оптимизм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46849

      portero 2 часа назад

      Виктор удачи!!!!
      Надеюсь что бычки подрастут до Быков и будут всех обыгрывать!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84948
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru