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  • Гончаренко – о победе над «Рубином»: «Важно было остановить снижение результатов «Краснодара»

Гончаренко – о победе над «Рубином»: «Важно было остановить снижение результатов «Краснодара»

26 апреля 2021, 08:37
4

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Рубином» в 27-м туре РПЛ.

«Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды, нам это удалось. Сыграли чуть более осторожнее обычного в защите, этого требовала ситуация. По созданным моментам, думаю, наша победа закономерна.

В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором «Рубин» путем замен выравнял игру. Мы неплохо держались, и во втором тайме у нас было несколько подходов к воротам соперника и опасных моментов. Поздравляю команду, давно мы не выигрывали», – сказал Гончаренко.

  • Это первая победа «Краснодара» после назначения Гончаренко.
  • Команда не выигрывала с 14 марта.
  • Следующий соперник – «Сочи». Матч запланирован на 1 мая.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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portero
1619419272
Виктор удачи!!!! Надеюсь что бычки подрастут до Быков и будут всех обыгрывать!!!
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Январь 59
1619421796
Победа очень важная . Соперник был не из слабых. Первый тайм мог быть более результативный. Опять страдает завершение атаки. С одной стороны радует, что не упустили победу в конце, с другой стороны, радует , что Ионов три игры подряд забивает на новом месте. Игра уже в принципе для быков не значительная, победа особой радости не приносит, но тот факт, что уже не проиграли, а выиграли вселяет оптимизм.
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Дедуктор
1619444508
Первый тайм в исполнении Краснодара был исключительно крутым. Мне такая игра показалась очень знакомой. Так в середине 90-х играл Аякс. Если бы не туповатые отпасовки от Смольникова, была бы очень сильная аналогия. Смольников в сторону ворот соперника даже не смотрит. Получил пас - сразу отпасовал назад или поперек поля. Какой то дебильный бычок в стаде, которое в остальном явно пошло на поправку. Ганчару - так держать. И - разобраться со Смольниковым.
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zigbert
1619449662
Может и получится у Гончаренко создать прежний Краснодар? В первом тайме трудно было понять, где хозяева а где гости. Рубин не мог выйти со своей половины поля. Второй тайм был уже более равный. Физически Краснодар несколько сдал. Есть над чем работать новому тренеру.
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