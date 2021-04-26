Гончаренко – о победе над «Рубином»: «Важно было остановить снижение результатов «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Рубином» в 27-м туре РПЛ.

«Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды, нам это удалось. Сыграли чуть более осторожнее обычного в защите, этого требовала ситуация. По созданным моментам, думаю, наша победа закономерна.

В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором «Рубин» путем замен выравнял игру. Мы неплохо держались, и во втором тайме у нас было несколько подходов к воротам соперника и опасных моментов. Поздравляю команду, давно мы не выигрывали», – сказал Гончаренко.