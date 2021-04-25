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  • РПЛ. «Краснодар» обыграл в гостях «Рубин» и впервые победил при Гончаренко

РПЛ. «Краснодар» обыграл в гостях «Рубин» и впервые победил при Гончаренко

25 апреля 2021, 20:51
28

«Краснодар» добился первой победы при главном тренер Викторе Гончаренко. Команда оказалась сильнее «Рубина» на его поле. Во втором матче подряд забил Алексей Ионов.

Казанцы, несмотря на поражение, остались в зоне еврокубков.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Ионов, 17.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев (Бакаев, 60), Самошников, Шатов (Игнатьев, 73), Йевтич, Абильдгор, Бом (Мусаев, 82), Деспотович.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский (Стоцкий, 84), Мартынович, Кайо, Олссон, Вильена, Ионов (Сорокин, 90+3), Классон, Берг (Ари, 84), Вандерсон (Кабелла, 78).

Предупреждения: Уремович, 52 – Смольников, 6; Газинский, 29.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Рубин Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (28)
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slavа0508
1619373450
С победой южане !!!
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Кузьмич на трибуне
1619373555
Всех болельщиков Краснодара с победой. Похоже что Ганчаченко нашёл для Ионова место , где от него максимальная польза. Кроме того наконец то Краснодар опять похож на Краснодар. А Рубин в первом тайме просто удивил своей вялой игрой.
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Sancho010365
1619373836
Краснодарцы, земляки я рад за Вас! У Вас есть команда, второй матч смотрю, понравилось. Рубин тоже неплох, голову не опускать, только вперёд! Было что смотреть сегодня, в защите у Краснодара стало спокойно. Все отдаются до конца, МОЛОДЦЫ. Ионов опережает защитников на чуть-чуть и пошли голы, тоже молодец. Жаль, что чемпионат на исходе, в еврокубках Вас не будет. Но только вперёд, я смотрю и Гончаренко и Слуцкий серьёзные мужики. Удачи только желаю и усиления этим летом!
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владимир миронов
1619373859
С победой, земляки! С трудом, но одолели, хотя работы непочатый край. Лиха беда начало!
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derrik2000
1619373980
НЕ зрелищно Краснодар играл, но зато ДИСЦИПЛИНИРОВАННО! При Гончаренко появилось то, чего не хватало при Мусаеве.
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paracetamol
1619374226
Молодцы быки, так и надо выскочек гасить! Их место - 10-е!
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sobaka120982
1619374868
сочи чемпион)))) ну а если серьезно то сегодня я раз за земляков и кубань!!!!я уже более пол года не видел такого краснодара как сегодня да и в матче против синита.с победой быки!!!!
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zigbert
1619375504
Краснодар с победой! Преимущество в первом тайме было значительным. Во втором тайме Рубин игру выравнял. В целом победу Краснодар заслужил.
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Томик
1619375695
Что-то мало комментариев. Добавлю свой. Молодцы Краснодар. Даже за Витю рад.
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portero
1619380436
Для бычков это подготовка к следующему сезону. Надеюсь Гончаренко сможет подготовить команду и выдать отличный результат...
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