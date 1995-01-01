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    РПЛ. «Краснодар» обыграл в гостях «Рубин» и впервые победил при Гончаренко

    «Краснодар» добился первой победы при главном тренер Викторе Гончаренко. Команда оказалась сильнее «Рубина» на его поле. Во втором матче подряд забил Алексей Ионов.

    Казанцы, несмотря на поражение, остались в зоне еврокубков.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Ионов, 17.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев (Бакаев, 60), Самошников, Шатов (Игнатьев, 73), Йевтич, Абильдгор, Бом (Мусаев, 82), Деспотович.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский (Стоцкий, 84), Мартынович, Кайо, Олссон, Вильена, Ионов (Сорокин, 90+3), Классон, Берг (Ари, 84), Вандерсон (Кабелла, 78).

    Предупреждения: Уремович, 52 – Смольников, 6; Газинский, 29.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10697

      paracetamol 6 минут назад

      Молодцы быки, так и надо выскочек гасить! Их место - 10-е!

      0
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      Рейтинг: +14879

      derrik2000 10 минут назад

      НЕ зрелищно Краснодар играл, но зато ДИСЦИПЛИНИРОВАННО!
      При Гончаренко появилось то, чего не хватало при Мусаеве.

      2
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      Рейтинг: +6014

      владимир миронов 12 минут назад

      С победой, земляки! С трудом, но одолели, хотя работы непочатый край. Лиха беда начало!

      1
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      Рейтинг: +35

      Sancho010365 13 минут назад

      Краснодарцы, земляки я рад за Вас! У Вас есть команда, второй матч смотрю, понравилось. Рубин тоже неплох, голову не опускать, только вперёд! Было что смотреть сегодня, в защите у Краснодара стало спокойно. Все отдаются до конца, МОЛОДЦЫ. Ионов опережает защитников на чуть-чуть и пошли голы, тоже молодец. Жаль, что чемпионат на исходе, в еврокубках Вас не будет. Но только вперёд, я смотрю и Гончаренко и Слуцкий серьёзные мужики. Удачи только желаю и усиления этим летом!

      2
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      Рейтинг: +2759

      Кузьмич на трибуне 17 минут назад

      Всех болельщиков Краснодара с победой. Похоже что Ганчаченко нашёл для Ионова место , где от него максимальная польза. Кроме того наконец то Краснодар опять похож на Краснодар. А Рубин в первом тайме просто удивил своей вялой игрой.

      3
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      Рейтинг: +875

      Вальдемар IV > Кузьмич на трибуне 13 минут назад

      меньше мяч придерживают, больше активности, но реализация дерьмо, с 54-65 минуты особенно, реально забей рубин в конце и опять ганчару галстук дарить бы пришлось

      1
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      Рейтинг: +18536

      slavutiq70 19 минут назад

      С победой южане !!!

      1
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      Рейтинг: +21050

      silver29 20 минут назад

      Определились все те кто разыграет медали

      0
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      Рейтинг: +6931

      житель СПб 20 минут назад

      А фарт команды Слуцкого в этом матче прервался...

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      Рейтинг: +6931

      житель СПб 21 минуту назад

      Поздравляю Краснодар! Сегодня он был похож сам на себя! И отличный гол Ионова, и четкая игра по счету (а это уже новое в игре команды).

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