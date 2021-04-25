РПЛ. «Краснодар» обыграл в гостях «Рубин» и впервые победил при Гончаренко

«Краснодар» добился первой победы при главном тренер Викторе Гончаренко. Команда оказалась сильнее «Рубина» на его поле. Во втором матче подряд забил Алексей Ионов.

Казанцы, несмотря на поражение, остались в зоне еврокубков.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Ионов, 17.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев (Бакаев, 60), Самошников, Шатов (Игнатьев, 73), Йевтич, Абильдгор, Бом (Мусаев, 82), Деспотович.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский (Стоцкий, 84), Мартынович, Кайо, Олссон, Вильена, Ионов (Сорокин, 90+3), Классон, Берг (Ари, 84), Вандерсон (Кабелла, 78).

Предупреждения: Уремович, 52 – Смольников, 6; Газинский, 29.

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