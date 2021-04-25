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  • РПЛ. Пенальти на 91-й минуте принес «Сочи» победу над «Уфой», в матче два удаления

РПЛ. Пенальти на 91-й минуте принес «Сочи» победу над «Уфой», в матче два удаления

25 апреля 2021, 15:52
46

«Уфа» и «Сочи» забили на двоих пять голов. При этом сочинцы вели в два мяча. С первого тайма гости играли в меньшинстве после удаления Ибрагима Цаллагова.

«Сочи» прервал серию из восьми гостевых матчей РПЛ без побед.

Антон Заболотный забил восьмой гол в сезоне РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Уфа – Сочи – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Прохин, 8; 0:2 – Заболотный, 14; 1:2 – Кротов, 19; 2:2 – Жамалетдинов, 78; 2:3 – Нобоа, 90+1 (с пенальти).

«Уфа»: Чернов, Никитин, Морозов (Милетич, 46 (Голубев, 73)), Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов (Бизоза, 86), Камилов (Жамалетдинов, 73), Бауэр, Мрзляк (Сысуев, 62), Андрич.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Руденко (Пруцев, 60).

Предупреждения: Мрзляк, 51; Йокич, 54; Камилов, 59; Иванов, 82 – Цаллагов, 9; Нобоа, 53; Миладинович, 61.

Удаления: Йокич, 90+1 – Цаллагов, 45 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Сочи
Комментарии (46)
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paracetamol
1619355311
При Федотове Сочи всегда побеждает!
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Горкин Блеванов
1619355604
Сочи !!! Поздравлям сочинцев ! Ждём новых ярких побед !
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docndoc
1619356176
Очень не повезло Уфе.. Могла рассчитывать на ничью, но Сочи таки отскочил. Усышал фразу комментатора во 2 тайме:" ..у Уфы проблемы со взломом сочинской защиты в позиционной атаке.." Всего несколько игр, а как всё изменилось. Раньше вся лига только и занималась взломом уфимской защиты (читай автобуса). Тренер проработал всего ничего. Что, игроки резко выросли технически и тактически? Не думаю. За такое короткое время можно только поменять менталитет игроков, объяснить им, что они не мальчики для битья, а сами кого хошь побить могут, что они и доказали. Сочинцам просто повезло забить два быстрых мяча, Уфа просто не успела раскачаться, недостаток опыта. Жалко будет, если она вылетит. Интересная получилась бы команда с интересным тренером.
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BarStep
1619356399
Классный матч посмотрел! Давно не испытывал такого эстетического удовольствия от РПЛовского футбола.. Причем, обе команды играли только на победу! Уфу ждет достойный следующий сезон при этом тренере, молодцы! Сочи - открытие уже этого первенства, с трудовой и трудной победой вас болельщики Сочи!
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tushkanlz
1619357053
Уфимцы сами виноваты, целый тайм в большинстве - могли бы "помастеровитей" отработать. И "крыльями" поменьше махать у себя в штрафной! А сочинцы - молодцы, тайм упорно отбивались ...и получили свой шанс в награду, молодцы! "Сочи" - с победой! "Уфе" - удачи!
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S.K.V.
1619357355
Хорошая игра. Сочи с победой!
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житель СПб
1619357781
Поздравляю Сочи! Тяжелая, волевая, трудовая победа!
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житель СПб
1619358600
Матч смотрел последние 30 минут и не пожалел. Они были очень активными и событийными. Считаю, что тактику Сочи во 2 тайме избрал неправильную - они жались к своим воротам, сначала держась на дистанции, а затем - поставив оборону вообще в своей штрафной. Рано или поздно это должно было завершиться голом - что и произошло. К слову, в последние несколько минут, когда Сочи вернулся к своей нормальной тактике - все перевернулось и гол был вполне логичен (хотя и был забит с пенальти). Что удивило - то, что во 2 тайме сочинцы и противоборства единоличные проигрывали - хотя класс игроков был выше. Поэтому согласен с интересными внизу комментами про оценку игроков Уфы: они способны на большее, чем от них требовали тренеры. Способны и на хороший атакующий футбол, а не на автобусы...
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Arrow10
1619363139
Я вот нихера не удивлен , что на 91-й минуте был пенальти в ворота УФЫ , всеми средствами пытаются в еврокубки пропихнуть СОЧИ. Ну посмотрим как их там разделают, хотя это ждет все наши клубы в еврокубках, но я уверен сочи получит там сполна , судьи то не будут тащить постоянно.
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zigbert
1619369574
Интересный получился матч. Проигрывая 2:0 Уфа сумела сравнять счет. Все шло к победе Уфы (у Сочи было еще удаление). Весь второй тайм башкирская команда провела в атаке но увлеклись и получили глупый пенальти. Жаль Уфу. Сочи с победой!
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