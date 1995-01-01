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    РПЛ. Пенальти на 91-й минуте принес «Сочи» победу над «Уфой», в матче два удаления

    «Уфа» и «Сочи» забили на двоих пять голов. При этом сочинцы вели в два мяча. С первого тайма гости играли в меньшинстве после удаления Ибрагима Цаллагова.

    «Сочи» прервал серию из восьми гостевых матчей РПЛ без побед.

    Антон Заболотный забил восьмой гол в сезоне РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Уфа – Сочи – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Прохин, 8; 0:2 – Заболотный, 14; 1:2 – Кротов, 19; 2:2 – Жамалетдинов, 78; 2:3 – Нобоа, 90+1 (с пенальти).

    «Уфа»: Чернов, Никитин, Морозов (Милетич, 46 (Голубев, 73)), Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов (Бизоза, 86), Камилов (Жамалетдинов, 73), Бауэр, Мрзляк (Сысуев, 62), Андрич.

    «Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Руденко (Пруцев, 60).

    Предупреждения: Мрзляк, 51; Йокич, 54; Камилов, 59; Иванов, 82 – Цаллагов, 9; Нобоа, 53; Миладинович, 61.

    Удаления: Йокич, 90+1 – Цаллагов, 45 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии32
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      Рейтинг: +346

      Arrow10 16 минут назад

      Я вот нихера не удивлен , что на 91-й минуте был пенальти в ворота УФЫ , всеми средствами пытаются в еврокубки пропихнуть СОЧИ. Ну посмотрим как их там разделают, хотя это ждет все наши клубы в еврокубках, но я уверен сочи получит там сполна , судьи то не будут тащить постоянно.

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      Рейтинг: +673

      Artemka444 49 минут назад

      чтоб всё было нормально с судейством,надо чтоб правила были одни для всех.
      А то одно и тоже нарушение всегда трактуют по разому!!!!

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      Рейтинг: +8242

      Вомбат 1 час назад

      Как-то по этой игре не очень было понятно почему лига так деградировала за последние годы. Команда, только что стоявшая на вылет играла с командой, которая в прошлом году только вышла в лигу и боролась за выживание, но уровень футбола был очень приличный. Не сильно ниже, чем в играх лидирующих команд между собой. Если вообще ниже.

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      Рейтинг: +6875

      житель СПб 1 час назад

      Матч смотрел последние 30 минут и не пожалел. Они были очень активными и событийными. Считаю, что тактику Сочи во 2 тайме избрал неправильную - они жались к своим воротам, сначала держась на дистанции, а затем - поставив оборону вообще в своей штрафной. Рано или поздно это должно было завершиться голом - что и произошло. К слову, в последние несколько минут, когда Сочи вернулся к своей нормальной тактике - все перевернулось и гол был вполне логичен (хотя и был забит с пенальти). Что удивило - то, что во 2 тайме сочинцы и противоборства единоличные проигрывали - хотя класс игроков был выше. Поэтому согласен с интересными внизу комментами про оценку игроков Уфы: они способны на большее, чем от них требовали тренеры. Способны и на хороший атакующий футбол, а не на автобусы...

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      Рейтинг: +1891

      petrucho-spb 1 час назад

      кто то писал тур ,кроме спартак -цска не интересный

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      Рейтинг: +6875

      житель СПб 1 час назад

      Поздравляю Сочи! Тяжелая, волевая, трудовая победа!

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      Рейтинг: +6875

      житель СПб > житель СПб 1 час назад

      Кто-то со знаком Х сейчас взял и отминусовал мой предыдущий коммент. Почему, зачем? Не понял (человек свое действие не пояснил). Сочи не нравится - или?

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      Рейтинг: +3058

      sobaka120982 > житель СПб 59 минут назад

      да не кто то а человек с именем ху...о 100% ну не нравиться некоторым клуб с берега черного моря... а у нас тут хорошо все же)))

      2
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      Рейтинг: +847

      S.K.V. 1 час назад

      Хорошая игра. Сочи с победой!

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      Рейтинг: +3058

      sobaka120982 > S.K.V. 1 час назад

      Спасибо

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      Рейтинг: +179

      вальтер79 1 час назад

      боевая игра получилась

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      Рейтинг: +785

      tushkanlz 1 час назад

      Уфимцы сами виноваты, целый тайм в большинстве - могли бы "помастеровитей" отработать. И "крыльями" поменьше махать у себя в штрафной! А сочинцы - молодцы, тайм упорно отбивались ...и получили свой шанс в награду, молодцы! "Сочи" - с победой! "Уфе" - удачи!

      5
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      Рейтинг: +3005

      Snek 1 час назад

      Судейство в РПЛ как всегда больная тема, Игорь Панин не уровень РПЛ, не понимает ситуацию на поле, принимает импульсивные решения, не анализирует обстановку.
      Не сказал бы что он кому-то подсуживал, но просто явно судья слабый.

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