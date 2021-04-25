РПЛ. Пенальти на 91-й минуте принес «Сочи» победу над «Уфой», в матче два удаления

«Уфа» и «Сочи» забили на двоих пять голов. При этом сочинцы вели в два мяча. С первого тайма гости играли в меньшинстве после удаления Ибрагима Цаллагова.

«Сочи» прервал серию из восьми гостевых матчей РПЛ без побед.

Антон Заболотный забил восьмой гол в сезоне РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Уфа – Сочи – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Прохин, 8; 0:2 – Заболотный, 14; 1:2 – Кротов, 19; 2:2 – Жамалетдинов, 78; 2:3 – Нобоа, 90+1 (с пенальти).

«Уфа»: Чернов, Никитин, Морозов (Милетич, 46 (Голубев, 73)), Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов (Бизоза, 86), Камилов (Жамалетдинов, 73), Бауэр, Мрзляк (Сысуев, 62), Андрич.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Руденко (Пруцев, 60).

Предупреждения: Мрзляк, 51; Йокич, 54; Камилов, 59; Иванов, 82 – Цаллагов, 9; Нобоа, 53; Миладинович, 61.

Удаления: Йокич, 90+1 – Цаллагов, 45 (вторая ж.к.).

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