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    «Динамо» впервые в сезоне пропустило на 90+ минуте

    В матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1) «Динамо» пропустило гол на 91-й минуте. Это первый мяч, который забили в этом сезоне москвичам в компенсированное время второго тайма.

    Видео гола доступно ниже.

    • «Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.
    • «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.
    • «Динамо» не воспользовалось шансом подняться в зону еврокубков.

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +177

      Янвapь 69 2 часа назад

      Казарцева нет, а то бы пару пеналей в доп время Химкам бы поставили

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