«Динамо» впервые в сезоне пропустило на 90+ минуте

Казарцева нет, а то бы пару пеналей в доп время Химкам бы поставили
В матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1) «Динамо» пропустило гол на 91-й минуте. Это первый мяч, который забили в этом сезоне москвичам в компенсированное время второго тайма.
Видео гола доступно ниже.
- «Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.
- «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.
- «Динамо» не воспользовалось шансом подняться в зону еврокубков.
Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»