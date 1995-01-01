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    «Динамо» – фанатам после поражения от «Химок»: «Мы соберемся и будем побеждать»

    «Динамо» обратилось к болельщикам после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1). Москвичи пообещали победы.

    «Вы – самые лучшие. Мы соберeмся и будем побеждать», – написало «Динамо» в твиттере.

    • «Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.
    • «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.
    • «Динамо» не воспользовалось шансом подняться в зону еврокубков.

    Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»

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    Источник: твиттер «Динамо»

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