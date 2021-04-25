«Динамо» – фанатам после поражения от «Химок»: «Мы соберемся и будем побеждать»

«Динамо» обратилось к болельщикам после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1). Москвичи пообещали победы.

«Вы – самые лучшие. Мы соберeмся и будем побеждать», – написало «Динамо» в твиттере.

«Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова .

. «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.

«Динамо» не воспользовалось шансом подняться в зону еврокубков.

Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»