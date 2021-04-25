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  • «Динамо» – фанатам после поражения от «Химок»: «Мы соберемся и будем побеждать»

«Динамо» – фанатам после поражения от «Химок»: «Мы соберемся и будем побеждать»

25 апреля 2021, 11:42
4

«Динамо» обратилось к болельщикам после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1). Москвичи пообещали победы.

«Вы – самые лучшие. Мы соберeмся и будем побеждать», – написало «Динамо» в твиттере.

  • «Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.
  • «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.
  • «Динамо» не воспользовалось шансом подняться в зону еврокубков.

Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»

Источник: твиттер «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки
Комментарии (4)
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Olymp2
1619356246
поздно ребята, опять обосрались! А я за ДИНАМО с 1963 года болею! А вы щенки на своем поле командам, которым на хрен ничего не надо - Уралу и Химкам - ПЯТЬ очков отдаете, да при полном своем стадионе (при сегодняшних ограничениях!)
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Olymp2
1619356367
мы то самые лучшие, а вы - полное дерьмо, если не можете обыграть немотивированных соперников! Разве что старпер Погребок что-то хотел доказать...
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55together
1619357495
Поздно собираться! Поздно, прое...хали все...
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Best_forever
1619357847
В каком веке! Мечтал дожить, а теперь уж ! при таких раскладах, при соперниках-дешевках, которые уже реально в отпуске! Вам, молодым, есть чего доказывать! И все ! крылья, уралишко, химки в серединке - и полная жопа!!! Сволочи!!!!!
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