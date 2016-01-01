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    Шварц – о поражении от «Химок»: «Очень обидно проигрывать матч, который «Динамо» полностью контролировало»

    «Динамо» контролировало матч 27-го тура РПЛ против «Химок», считает главный тренер москвичей Сандро Шварц. Тем не менее, динамовцы уступили (0:1).

    «Очень обидно проигрывать такой матч, который мы полностью контролировали. Мы играли с подавляющим преимуществом. Статистика это подтверждает. Во всех компонентах мы превзошли соперника, были лучше, и единственное, что нам не удалось, это забить.

    Мы создали много моментов. В первом тайме у нас была штанга. Во втором тайм мы попали в перекладину. За исключением одного фактора – забитого мяча, вся статистика говорит за нас. Но итоговый результат на табло и сегодня это поражение», – сказал немец.

    • «Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.
    • «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.
    • «Динамо» не воспользовалось шансом подняться в зону еврокубков.

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    Источник: «Советский спорт»

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