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  • Шварц – о поражении от «Химок»: «Очень обидно проигрывать матч, который «Динамо» полностью контролировало»

Шварц – о поражении от «Химок»: «Очень обидно проигрывать матч, который «Динамо» полностью контролировало»

25 апреля 2021, 00:23
4

«Динамо» контролировало матч 27-го тура РПЛ против «Химок», считает главный тренер москвичей Сандро Шварц. Тем не менее, динамовцы уступили (0:1).

«Очень обидно проигрывать такой матч, который мы полностью контролировали. Мы играли с подавляющим преимуществом. Статистика это подтверждает. Во всех компонентах мы превзошли соперника, были лучше, и единственное, что нам не удалось, это забить.

Мы создали много моментов. В первом тайме у нас была штанга. Во втором тайм мы попали в перекладину. За исключением одного фактора – забитого мяча, вся статистика говорит за нас. Но итоговый результат на табло и сегодня это поражение», – сказал немец.

  • «Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.
  • «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.
  • «Динамо» не воспользовалось шансом подняться в зону еврокубков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Химки Шварц Сандро
Комментарии (4)
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Plyash
1619303862
Сандро,есть такая поговорка - порядок бьёт класс.Это как раз такой случай. Это Россия,не Германия.
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житель СПб
1619346984
Да еще на последних минутах. Конечно, обидно! Надо держать удар и делать выводы.
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raritet
1619348158
Нужно признать, что Динамо смотрелось лучше, и было все-таки ближе к ничьей, но что делать , можно только посочувствовать динамикам.
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