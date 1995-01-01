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    «Химки» хотят сохранить Глушенкова, арендованного у «Спартака»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков дал комментарий о будущем полузащитника «Химок» Максима Глушенкова.

    • Подмосковный клуб арендовал игрока у «Спартака» в начале февраля.
    • 21-летний хавбек принял участие в трех матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

    «Максим хороший футболист. В последних матчах он смог принять участие, игрок молодой и перспективный. Он получил тяжелую травму, сейчас у него до сих пор проходит завершение восстановления.

    Было бы неплохо его тоже оставить. Но будем общаться со «Спартаком» по поводу их планов на игрока», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7853

      NewLife 3 часа назад

      Оставляйте. Он у вас играет лучше, чем играл в Спартаке, тем более, что в Спартаке у него будет мало игровой практики.

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