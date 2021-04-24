«Химки» хотят сохранить Глушенкова, арендованного у «Спартака»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков дал комментарий о будущем полузащитника «Химок» Максима Глушенкова.
- Подмосковный клуб арендовал игрока у «Спартака» в начале февраля.
- 21-летний хавбек принял участие в трех матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
«Максим хороший футболист. В последних матчах он смог принять участие, игрок молодой и перспективный. Он получил тяжелую травму, сейчас у него до сих пор проходит завершение восстановления.
Было бы неплохо его тоже оставить. Но будем общаться со «Спартаком» по поводу их планов на игрока», – сказал Терюшков.
Источник: «Спорт-Экспресс»