Сайто приступил к индивидуальным тренировкам. Он ни разу не сыграл за «Рубин» после перехода в декабре

Пресс-служба «Рубина» сообщила о прогрессе новичка команды Мицуки Сайто в вопросе восстановления после травмы.
«Сайто уже индивидуально тренируется на поле. Впереди – финальный этап восстановления! Ждeм в общей группе!» – говорится в публикации казанского клуба.
- «Рубин» в середине декабря арендовал Сайто у «Сенан Бельмаре».
- Договор между клубами рассчитан на полтора года, в нем есть опция выкупа.
- В феврале стало известно, что японец травмировал связочный аппарат голеностопного сустава.
- Возвращение в строй хавбека ожидается в июне.
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Источник: Официальный твиттер «Рубина»