Сайто приступил к индивидуальным тренировкам. Он ни разу не сыграл за «Рубин» после перехода в декабре

Пресс-служба «Рубина» сообщила о прогрессе новичка команды Мицуки Сайто в вопросе восстановления после травмы.

«Сайто уже индивидуально тренируется на поле. Впереди – финальный этап восстановления! Ждeм в общей группе!» – говорится в публикации казанского клуба.

«Рубин» в середине декабря арендовал Сайто у «Сенан Бельмаре».

Договор между клубами рассчитан на полтора года, в нем есть опция выкупа.

В феврале стало известно, что японец травмировал связочный аппарат голеностопного сустава.

Возвращение в строй хавбека ожидается в июне.