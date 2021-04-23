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    Сайто приступил к индивидуальным тренировкам. Он ни разу не сыграл за «Рубин» после перехода в декабре

    Пресс-служба «Рубина» сообщила о прогрессе новичка команды Мицуки Сайто в вопросе восстановления после травмы.

    «Сайто уже индивидуально тренируется на поле. Впереди – финальный этап восстановления! Ждeм в общей группе!» – говорится в публикации казанского клуба.

    • «Рубин» в середине декабря арендовал Сайто у «Сенан Бельмаре».
    • Договор между клубами рассчитан на полтора года, в нем есть опция выкупа.
    • В феврале стало известно, что японец травмировал связочный аппарат голеностопного сустава.
    • Возвращение в строй хавбека ожидается в июне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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