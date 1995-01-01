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    Новичок «Рубина» Сайто пропустит около четырех месяцев. Он травмировался на тренировке

    Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто, получивший травму на тренировке клуба, успешно прооперирован в Финляндии, сообщает пресс-служба казанского клуба.

    У футболиста диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. Восстановление 22-летнего японца займет около четырех месяцев.

    «Желаем скорейшего восстановления!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.

    • «Рубин» в середине декабря арендовал Сайто у «Сенан Бельмаре».
    • Договор между клубами рассчитан на полтора года, в нем есть опция выкупа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2164

      Fusballer 11 минут назад

      Это уже традиция какая-то в РПЛ.

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