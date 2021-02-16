Новичок «Рубина» Сайто пропустит около четырех месяцев. Он травмировался на тренировке

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто, получивший травму на тренировке клуба, успешно прооперирован в Финляндии, сообщает пресс-служба казанского клуба.
У футболиста диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. Восстановление 22-летнего японца займет около четырех месяцев.
«Желаем скорейшего восстановления!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- «Рубин» в середине декабря арендовал Сайто у «Сенан Бельмаре».
- Договор между клубами рассчитан на полтора года, в нем есть опция выкупа.
Источник: твиттер «Рубина»