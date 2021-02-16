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  • Новичок «Рубина» Сайто пропустит около четырех месяцев. Он травмировался на тренировке

Новичок «Рубина» Сайто пропустит около четырех месяцев. Он травмировался на тренировке

16 февраля 2021, 09:58
4

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто, получивший травму на тренировке клуба, успешно прооперирован в Финляндии, сообщает пресс-служба казанского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. Восстановление 22-летнего японца займет около четырех месяцев.

«Желаем скорейшего восстановления!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.

  • «Рубин» в середине декабря арендовал Сайто у «Сенан Бельмаре».
  • Договор между клубами рассчитан на полтора года, в нем есть опция выкупа.

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (4)
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Fusballer
1613461623
Это уже традиция какая-то в РПЛ.
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Spinorr
1613466151
Проблема с лишним легионером отложена до конца сезона.
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Рубинище
1613472933
Хрупкий самурайчик оказался. здоровья
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paracetamol
1613555357
По дорожке Кокорина пошел. Очень уж привлекательная.
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