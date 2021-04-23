Ибрагимович – о «Милане»: «Остался бы здесь до конца жизни, если бы мог»

Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с «Миланом».

«Я очень счастлив, потому что ждал этого дня. Я остаюсь еще на год – это самое главное.

Я всегда говорил, что в «Милане» чувствую себя как дома. Это стало возможным благодаря всем работникам клуба, партнерам, тренеру, болельщикам, которых очень не хватает на стадионе.

Я остался бы здесь до конца жизни, если бы мог», – сказал 39-летний швед.