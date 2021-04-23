Ибрагимович – о «Милане»: «Остался бы здесь до конца жизни, если бы мог»

Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с «Миланом».
«Я очень счастлив, потому что ждал этого дня. Я остаюсь еще на год – это самое главное.
Я всегда говорил, что в «Милане» чувствую себя как дома. Это стало возможным благодаря всем работникам клуба, партнерам, тренеру, болельщикам, которых очень не хватает на стадионе.
Я остался бы здесь до конца жизни, если бы мог», – сказал 39-летний швед.
- Стороны заключили новый контракт до июня 2022 года с зарплатой 7 миллионов евро.
- В текущем сезоне Ибрагимович забил 17 голов и сделал три ассиста в 25 матчах за «Милан».
Источник: Официальный твиттер «Милана»