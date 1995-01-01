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    Ибрагимович – о «Милане»: «Остался бы здесь до конца жизни, если бы мог»

    Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с «Миланом».

    «Я очень счастлив, потому что ждал этого дня. Я остаюсь еще на год – это самое главное.

    Я всегда говорил, что в «Милане» чувствую себя как дома. Это стало возможным благодаря всем работникам клуба, партнерам, тренеру, болельщикам, которых очень не хватает на стадионе.

    Я остался бы здесь до конца жизни, если бы мог», – сказал 39-летний швед.

    • Стороны заключили новый контракт до июня 2022 года с зарплатой 7 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Ибрагимович забил 17 голов и сделал три ассиста в 25 матчах за «Милан».

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    Источник: Официальный твиттер «Милана»

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