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  • Глушаков – о сборной: «Я никому не уступаю. Там Жирков тоже бегает, хотя он старше меня»

Глушаков – о сборной: «Я никому не уступаю. Там Жирков тоже бегает, хотя он старше меня»

22 апреля 2021, 22:18
8

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не теряет надежд вернуться в сборную России.

«По-прежнему считаю, что сборная России – не закрытая тема для меня. Мое функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт. Там Жирков тоже бегает, никому не уступает, хотя он старше меня.

Самое главное – здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал. Мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро или после. Хочу в сборную вернуться, для меня это цель», – сказал 34-летний футболист.

  • Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
  • Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Россия Глушаков Денис
Комментарии (8)
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Hektor 84
1619119727
Жирков уже давно не бегает. Так ходит пешком изредка ускоряясь.
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raritet
1619120761
Боливар не вынесет двоих...
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maygli
1619123985
Основное - "...хочу туда." А почему бы и нет? Пока Черчесов рулит... ещё Березуцких и Игнашевича для полного комплекта.
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Алехсбургер.
1619149319
так Жирков не падла хотя-бы..
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weinmar
1619151045
Из Химок в сборную? Когда такое было?)
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САДЫЧОК
1619157167
Глушаков -отстой !
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RJM555
1619175716
Бегай лучше в Химках!!!
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