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    Глушаков – о сборной: «Я никому не уступаю. Там Жирков тоже бегает, хотя он старше меня»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не теряет надежд вернуться в сборную России.

    «По-прежнему считаю, что сборная России – не закрытая тема для меня. Мое функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт. Там Жирков тоже бегает, никому не уступает, хотя он старше меня.

    Самое главное – здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал. Мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро или после. Хочу в сборную вернуться, для меня это цель», – сказал 34-летний футболист.

    • Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
    • Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.04.2021 22:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4522

      maygli 1 час назад

      Основное - "...хочу туда."
      А почему бы и нет? Пока Черчесов рулит... ещё Березуцких и Игнашевича для полного комплекта.

      0
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      Рейтинг: +3177

      raritet 2 часа назад

      Боливар не вынесет двоих...

      0
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      Рейтинг: +9777

      Hektor 84 2 часа назад

      Жирков уже давно не бегает. Так ходит пешком изредка ускоряясь.

      0
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      Рейтинг: +11959

      Persona_non_Grata > Hektor 84 1 час назад

      глушаков уже и так не может .

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      Рейтинг: -934

      СуперПАВ9 > Hektor 84 14 минут назад

      Жирков отличный игрок

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