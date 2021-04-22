Глушаков – о сборной: «Я никому не уступаю. Там Жирков тоже бегает, хотя он старше меня»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не теряет надежд вернуться в сборную России.

«По-прежнему считаю, что сборная России – не закрытая тема для меня. Мое функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт. Там Жирков тоже бегает, никому не уступает, хотя он старше меня.

Самое главное – здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал. Мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро или после. Хочу в сборную вернуться, для меня это цель», – сказал 34-летний футболист.