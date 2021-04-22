Соболев – о переходе в ЦСКА: «Думаю, это невозможно»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о том, возможен ли его трансфер в ЦСКА.

– «Я был на просмотре во многих клубах, и везде был отказ». Из-за чего?

– В «Локомотиве», ЦСКА, «Анжи» слышал стандартное: «Ты молодец, хорошо работаешь, будем за тобой следить». Обещали перезвонить, но каждый раз глухо.

Последний шанс был в Томске. Если бы не подписал и там, остался бы уже в барнаульском «Динамо».

– А насколько близок был переход в ЦСКА из «Крыльев»?

– Да ни на сколько. Все быстро шло. Я тогда просто сказал, что до зимы останусь в Самаре, и все.

– После «Спартака» не допускаешь переход в ЦСКА?

– Думаю, что это невозможно.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.

В этом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал три ассиста в 20 матчах.

Соболев: «Пусть называют дельфином. Я не падаю просто так»