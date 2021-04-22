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    Соболев – о переходе в ЦСКА: «Думаю, это невозможно»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о том, возможен ли его трансфер в ЦСКА.

    – «Я был на просмотре во многих клубах, и везде был отказ». Из-за чего?

    – В «Локомотиве», ЦСКА, «Анжи» слышал стандартное: «Ты молодец, хорошо работаешь, будем за тобой следить». Обещали перезвонить, но каждый раз глухо.

    Последний шанс был в Томске. Если бы не подписал и там, остался бы уже в барнаульском «Динамо».

    – А насколько близок был переход в ЦСКА из «Крыльев»?

    – Да ни на сколько. Все быстро шло. Я тогда просто сказал, что до зимы останусь в Самаре, и все.

    – После «Спартака» не допускаешь переход в ЦСКА?

    – Думаю, что это невозможно.

    • Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • В этом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал три ассиста в 20 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +515

      Spinorr 20 минут назад

      Между "Думаю, что это невозможно" и "Это невозможно" есть разница, на мой взгляд.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5118

      Добрый Бобер > Spinorr 7 минут назад

      Ну так у него перед глазами пример Дзюбы с его однозначными высказываниями про "Зенит".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17093

      vladimir-7 1 час назад

      Да, практически из спартака в ЦСКА или наоборот, перейти невозможно.
      В ЦСКА перейти игроку можно из любой команды, кроме команды
      спартак, эти команды, во взглядах, действиях и переговорах несовместимы.

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