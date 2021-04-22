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Соболев: «Пусть называют дельфином. Я не падаю просто так»

22 апреля 2021, 11:38
7

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к критике в свой адрес за падения на поле.

– Романцев сказал, что ты при любом касании падаешь. Это на тебя повлияло?

– Я прислушался и стал жестче стоять на ногах.

– До того не стоял?

– Не знаю. Все говорят, что я падаю. Падает любой футболист. Просто когда падает высокий игрок, это бросается в глаза. Я же не падаю просто так: сейчас есть VAR, он все отслеживает. Просто так никто ничего не свистнет.

Бывают моменты, когда толкают в спину или бьют человека по ноге. На видеотрансляции смотришь и думаешь: ничего нет: ударили, но несильно. А вживую это больно. Но повторю, сейчас стараюсь больше стоять на ногах.

– Ты же точно знаешь, как тебя за это называют.

– Дельфин, да. Вообще не обращаю внимания. Пусть называют, как хотят.

– С «Ротором» что было?

– Смотрел этот момент на повторе. Это не нырок, контакт был. Я хотел бежать, потому что успевал к этому мячу. Но меня сбили. На повторе это не так четко было видно.

  • В этом сезоне Соболев забил 13 голов и сделал три ассиста в 20 матчах.
  • «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (7)
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Алехсбургер.
1619081060
Да не трогайте парня нормального. Испортите.
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Atom2020
1619085184
"Смотрел этот момент на повторе. Это не нырок, контакт был." ... А без повтора он этого не знал?
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vladimir-7
1619087795
Кто же будет просто так падать, большинство нападающих падают, чтобы судья назначил пенальти, а ты, что, рыжий.
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O-kolesov
1619090985
А за деньги?
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Moisey
1619091279
Футбол вообще становится женским видом спорта. От легкого касания страдают, как Анушка. Валяются и корчатся, будто на смертном одре. Тьфу
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NewLife
1619096282
Бери пример с погоды: ее кому не лень критикуют, а ей пох. Тебе просто завидуют, потому что сейчас ты самый сильный столб в РПЛ.
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A.l.e.x.777
1619112907
А дзюбинье, мимо пробегут, он падает.
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