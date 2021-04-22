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    Соболев: «Пусть называют дельфином. Я не падаю просто так»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к критике в свой адрес за падения на поле.

    – Романцев сказал, что ты при любом касании падаешь. Это на тебя повлияло?

    – Я прислушался и стал жестче стоять на ногах.

    – До того не стоял?

    – Не знаю. Все говорят, что я падаю. Падает любой футболист. Просто когда падает высокий игрок, это бросается в глаза. Я же не падаю просто так: сейчас есть VAR, он все отслеживает. Просто так никто ничего не свистнет.

    Бывают моменты, когда толкают в спину или бьют человека по ноге. На видеотрансляции смотришь и думаешь: ничего нет: ударили, но несильно. А вживую это больно. Но повторю, сейчас стараюсь больше стоять на ногах.

    – Ты же точно знаешь, как тебя за это называют.

    – Дельфин, да. Вообще не обращаю внимания. Пусть называют, как хотят.

    – С «Ротором» что было?

    – Смотрел этот момент на повторе. Это не нырок, контакт был. Я хотел бежать, потому что успевал к этому мячу. Но меня сбили. На повторе это не так четко было видно.

    • В этом сезоне Соболев забил 13 голов и сделал три ассиста в 20 матчах.
    • «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +23736

      пьяныйхоровод 36 минут назад

      Повышай своё мастерство , тебе до Неймара ещё нырять и нырять , кататься и кататься .

      0
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      Рейтинг: +17093

      vladimir-7 44 минуты назад

      Кто же будет просто так падать, большинство нападающих падают, чтобы
      судья назначил пенальти, а ты, что, рыжий.

      0
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      Рейтинг: +1025

      Atom2020 1 час назад

      "Смотрел этот момент на повторе. Это не нырок, контакт был." ... А без повтора он этого не знал?

      0
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      Рейтинг: +2026

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Да не трогайте парня нормального.
      Испортите.

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