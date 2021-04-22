Соболев: «Пусть называют дельфином. Я не падаю просто так»

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к критике в свой адрес за падения на поле.

– Романцев сказал, что ты при любом касании падаешь. Это на тебя повлияло?

– Я прислушался и стал жестче стоять на ногах.

– До того не стоял?

– Не знаю. Все говорят, что я падаю. Падает любой футболист. Просто когда падает высокий игрок, это бросается в глаза. Я же не падаю просто так: сейчас есть VAR, он все отслеживает. Просто так никто ничего не свистнет.

Бывают моменты, когда толкают в спину или бьют человека по ноге. На видеотрансляции смотришь и думаешь: ничего нет: ударили, но несильно. А вживую это больно. Но повторю, сейчас стараюсь больше стоять на ногах.

– Ты же точно знаешь, как тебя за это называют.

– Дельфин, да. Вообще не обращаю внимания. Пусть называют, как хотят.

– С «Ротором» что было?

– Смотрел этот момент на повторе. Это не нырок, контакт был. Я хотел бежать, потому что успевал к этому мячу. Но меня сбили. На повторе это не так четко было видно.