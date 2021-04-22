Бабаев – об отстранении Вилкова: «Жесткие меры Хачатурянца импонируют ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал пожизненное отстранение от судейства Михаила Вилкова.

– Почему ЦСКА публично поддержал Ашота Хачатурянца? Как вы относитесь к решению отстранить Михаила Вилкова?

– Если клуб высказался, то там и моя позиция тоже. Ответ очевиден. Мы все видим, что новое руководство не боится принимать непопулярные меры, реагирует достаточно быстро на серьезные ошибки.

Всем дается шанс, все могут ошибаться. Когда эти ошибки повторяются от матча к матчу и есть основания полагать, что это нечто большее, чем ошибки, нас не пытаются успокоить словами, а принимают жесткие меры. Нам это импонирует.

Человек не боится противопоставить себя определенным негативным явлениям и борется с ними. Поэтому мы и решили озвучить нашу позицию. Мы почувствовали, что это правильный момент. У всех клубов есть недовольство судейством.

На мой взгляд, сегодня (в кубковом матче против «Локомотива» – примечание «Бомбардира»)) за несколько секунд до гола в наши ворота был фол против нас. Но я понимаю, что это просто ошибка. Когда речь идет о чем-то другом, то нужен руководитель, который берет на себя ответственность.

– Как вы считаете, кто-то кроме Вилкова заслуживает такого наказания?

– Я бы не хотел говорить о персоналиях. Я не знаю, почему именно Вилков. У меня нет никаких данных и инсайдов. Наверное, у руководства судейского комитета они есть. Поэтому и принято такое решение.

Мы считаем, что это правильно. Если есть основания полагать, что доверие утрачено, значит, есть только такой выход.