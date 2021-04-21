«Милан» объявил о выходе из Суперлиги. В турнире осталось три команды

«Милан» стал девятым клубом-основателем Суперлиги, объявившим о выходе из турнира.

«Голоса и опасения болельщиков со всего мира по поводу Суперлиги были услышаны. «Милан» должен быть чутким к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта.

Мы будем продолжать упорно работать над созданием устойчивой модели для футбола», – сказано в заявлении «Милана».

«Этот турнир мог стать лучшим в мире». Аньелли сообщил о ликвидации Суперлиги