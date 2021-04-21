«Милан» объявил о выходе из Суперлиги. В турнире осталось три команды

«Милан» стал девятым клубом-основателем Суперлиги, объявившим о выходе из турнира.
«Голоса и опасения болельщиков со всего мира по поводу Суперлиги были услышаны. «Милан» должен быть чутким к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта.
Мы будем продолжать упорно работать над созданием устойчивой модели для футбола», – сказано в заявлении «Милана».
- Ранее из Суперлиги вышли 8 клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Атлетико» и «Интер».
- О выходе из турнира не объявили только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
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Источник: официальный сайт «Милана»