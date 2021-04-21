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    «Милан» объявил о выходе из Суперлиги. В турнире осталось три команды

    «Милан» стал девятым клубом-основателем Суперлиги, объявившим о выходе из турнира.

    «Голоса и опасения болельщиков со всего мира по поводу Суперлиги были услышаны. «Милан» должен быть чутким к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта.

    Мы будем продолжать упорно работать над созданием устойчивой модели для футбола», – сказано в заявлении «Милана».

    «Этот турнир мог стать лучшим в мире». Аньелли сообщил о ликвидации Суперлиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Милана»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +958

      Радио1000шумеров 18 минут назад

      Новый формат Суперлиги - все команды играют в двадцать кругов, победитель разыгрывает Суперкубок Суперлиги со второй командой турнира, а команды занявшие последнее и предпоследнее месте в двухматчевом противостоянии выясняют кто покинет Суперлигу.

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      Рейтинг: +2638

      AZ 1 час назад

      А вот теперь могут набирать к себе в лигу и Лидс и Реал Сосьедад и Беневито...

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      Рейтинг: +21792

      Боцман59rus 1 час назад

      Проигравший как минимум с бронзой...
      - классный турнирчик!!!

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      Рейтинг: +2797

      absent32 1 час назад

      остались главные бунтарщики.

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      Рейтинг: +563

      кран 1 час назад

      Они его и разыграют) Сколько там победителю обещали?)))

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      Рейтинг: +19997

      bset 1 час назад

      Как там в меме с собакой: "Играйтес"))

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