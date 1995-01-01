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    Клубы Суперлиги обратились в суд в связи с заявлениями ФИФА и УЕФА

    12 клубов Суперлиги Европы намерены судиться с ФИФА и УЕФА, пишет Associated Press.

    Участники нового турнира предупредили, что за попытки сорвать его запуск придется отвечать в суде.

    «Ваше заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции УЕФА и ФИФА, которые не только ставят под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной.

    По этой причине компания SLCo (Super League Company) уже подала ходатайство в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством.

    Суперлига будет проводиться наряду с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола.

    Клубы Суперлиги не стремятся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы. Наша цель – конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними», – говорится в совместном заявлении 12 клубов-основателей.

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    Источник: Associated Press

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    Сегодня, 11:05
    Комментарии22
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      Рейтинг: +4574

      Давид59 9 минут назад

      Вопросов к Суперлиге много, но одно ясно: если ФИФА и УЕФА будут вести себя как сейчас это только усилит отторжение. Есть пример, когда появился турнир, заменивший ЛЧ и обошлись без конфликта. Это КХЛ.

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      Рейтинг: +724

      Пельш 1 14 минут назад

      На кол участников Суперлиги дырявых!

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      Рейтинг: +12934

      JTherry 39 минут назад

      "Клубы Суперлиги не стремятся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы. Наша цель – конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними"
      это серьезный удар по амбициям УЕФА и ФИФА... в принципе матчи "суперлиги" и так проходили, начиная с четвертьфинальной стадии ЛЧ, а теперь супер-клубы хотят получать деньги не через "прокладку" УЕФА, а напрямую - через спонсоров СЛ... возможно, и срастется, но не думаю, что в год пандемии и не в августе 2021 после ЧЕ-20/21... только, кто будет играть в Лиге чемпионов тогда и кому будет интересен этот турнир без чемпионов Испании, Италии и Англии, идейных вдохновителей Суперлиги? и не перебегут ли спонсоры ЛЧ в СЛ? на фоне заявлений по созданию СЛ, кажутся смешными выступления РПЛ и депутата Газзаева против создания СЛ, они явно из потустороннего мира)) в общем вопросов больше, чем ответов...

      2
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      Рейтинг: +998

      Maxi_7 > JTherry 40 минут назад

      ЛЧ превратится в ЛЕ, никто, кроме УЕФА в этой ситуации не прострадает.

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      Рейтинг: +12934

      JTherry > Maxi_7 28 минут назад

      то есть в ЛЕ будут выходить по спортивному принципу команды "второго сорта" к топ-5 не имеющие отношения вообще, хотя пока Франция и Германия не дали вразумительных ответов по поводу участия в СЛ... хитроумные шейхи ПСЖ ждут, чем дело разрешится, посмотрим, как будут судить матч ПСЖ-МанСити... и спонсировать эту ЛЕ будет Газпром, сейчас-то Миллер раздувает щеки, что ЛЧ спонсирует, а надо ли ему это будет в ЛЕ? а в СЛ Газпром без разрешения РФС (там же свой Дюк-офф) не пойдет...

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      Рейтинг: +998

      Maxi_7 > JTherry 22 минуты назад

      Я думаю спонсоров для такого масштаба мероприятия как суперлига найдут без труда) это не наша забота как зрителей, на газпромах, лэйз и прочих свет клином не сошелся)

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      Рейтинг: +2764

      absent32 1 час назад

      а с другой стороны я бы посмотрел на этот эксперимент только с одной стороны. сейчас топ-клубы в среднем за сезон проводят от 44 до 60 матчей за сезон. к этим играм добавятся еще 18+ за сезон, итого от 62 до 78 игр. сейчас все кричат, что из за пандемии УЕФА и ФИФА убивают футболистов слишком плотными графиками. тогда как Суперлига на эту тему ни как не реагирует. то есть важны деньги, а не здоровье игроков. после первого сезона в таком графике футболисты начнут разбегаться ради своего же блага, это и из-за здоровья, и из-за отсутствия связи с семьями. клубам придется разрываться на свой чемпионат, на кубки своих стран, на ЕК, на матчи сборных + Суперлига, а это нужен не просто двойной состав на сезон, а все три боевые состава готовые бороться на всех фронтах. иначе в каком то из турниров или даже в друх ни какой конкуренции они не составят.

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      Рейтинг: +2764

      absent32 1 час назад

      этим клубам придется воевать не только с УЕФА и ФИФА, но и с собственными лигами. эти клубы будут идти до конца, поэтому предрекаю разгромное поражение Суперлиги!!! правда на стороне УЕФА и ФИФА, плюс их поддерживают политики не только футбольные, но и политики не имеющие к футболу и к спорту в целом ни какого отношения.

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      Рейтинг: +2955

      Semenycch 1 час назад

      Я усомнился, есть ли мозги у руководителей клубов, которые стремятся создать Евролигу. Никакие суды этим болванам не помогут. Как известно руководство УЕФА, а так же все ведущие федерации Европы - Германии, Англии, Италии, Франции, Испании, России выступили резко против создания суперлиги. Гранды идут по тропинке, которая ведет их в ад.

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      Рейтинг: +2955

      Semenycch > Semenycch 1 час назад

      Собственно бабло всегда приводит человека в ад.

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      Рейтинг: +998

      Maxi_7 1 час назад

      "Клубы Суперлиги не стремятся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы. Наша цель – конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними".
      Интересно, кто будет смотреть лигу чемпионов без самих чемпионов?) На самом деле тут можно понять всех и УЕФА - если они потеряют сейчас топ клубы, то это будет смерть для них и ЛЧ и грандов тоже можно понять, почему они должны кормить "маленькие" клубы самим фактом проведения игр с ними и УЕФА в частности как простого посредника, когда все можно делать напрямую и для этого есть возможности и следовательно зарабатывать в разы больше...
      Лично мне как зрителю все эти матчи вроде Бавария - Олимпиакос, Манчестер Сити - Мальмё и т.д. глубоко до лампочки, думаю, как и большинству зрителей, ведь положа руку на сердце все мы ждем главные матчи сезона - игры грандов между собой чтобы понять кто сильнее, так зачем ждать...? Знаю, многие скажут, что мол условные Реал - Бавария каждую неделю приестся и не будет такого вау эффекта как когда они играют раз в год... не соглашусь, поединки равных команд всегда интересно смотреть хоть через день, к тому же это будет полезно и для самих топ клубов, ведь и среди всех этих монстров со временем выстроится и своя иерархия, где каждый уже точно будет знать свое место в футболе и это будет честно... хочешь быть лучшим, соревнуйся с лучшими...

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      Рейтинг: +2955

      Semenycch > Maxi_7 1 час назад

      Комментарий интересный, за это плюсанул, но не разумный. Дело в том, что все клубы Европы и мира, все без исключения имеют равные права! И Реал и Олимпиакос и Мальмё и Крылья Советов и прочее. Все! Они все равны! Они все подчиняется одним правилам. И любой клуб может участвовать при определённых успехах во всех возможных турнирах в Европе или в мире. Суперлига же делил клубы на сорта. ФИФА и УЕФА это не позволят! Ведь именно клубный футбол это фундамент успеха мирового футбола!

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      Рейтинг: +1976

      Алехсбургер. > Maxi_7 1 час назад

      Грамотно и доходчиво.
      Только что тогда делать(к примеру)командам типа..зоны «Центр»ПФЛ.?
      Парней там много молодых..))

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      Рейтинг: +998

      Maxi_7 > Semenycch 1 час назад

      Уважаю твое мнение, друг, но скажу страшную вещь - мы живем в мире рангового соревнования и все мы не равны - кто-то выше, кто-то ниже, кто-то умнее, талантливее, богаче и т.д., а футбольные структуры - клубы и подавно... где же они равны... сравни Баварию - монстра в плане структуры, экономики, организации и любой немецкий клуб... со стороны это выглядит как слон и Моська...)
      Но это так... лирика... я понял о чем ты, но не понял чем Бавария и другие топ клубы нарушат права других команд, если они не хотят с ними играть в рамках международных соревнований... и к тому же не хотят кормить УЕФА, когда это можно не делать...
      Большой спорт - это бизнес, а не благотворительное место... никто же не возмущается, глядя на ту же НБА... хотя она имеет структуру той же суперлиги, где каждую неделю лучшие клубы мира играют с лучшими...

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      Рейтинг: +998

      Maxi_7 > Алехсбургер. 1 час назад

      Думаю, клубы ПФЛ не лучший пример, наверное, ты имел ввиду команды типа Эвертона, Севильи, Ромы и другие, которые потенциально борются за участие в лиге чемпионов, чтобы заработать денег...
      Для них ничего не поменяется, просто привычная лига чемпионов по-сути превратится в лигу европы без топ клубов и они также смогут зарабатывать деньги как в ЛЕ...
      Если же клуб хочет быть чем-то большим, то пожалуйста - тут же в регламенте суперлиги написано, что всего - 20 команд 15 команд остаются по итогу сезона - 5 вылетают, то есть конкуренция будет, становись топом и будешь играть с королями...

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      Рейтинг: +2955

      Semenycch > Maxi_7 1 час назад

      Извини пожалуйста за жесткость, но у тебя манная каша в голове. Большой спорт - это Спорт с организационными, финансовыми и прочими составляющими. А не бизнес! И спортивные законы в США и в Европе отличаются кардинально! По этому не надо сюда приплетать НБА. Футбол в Европе подчиняется единым правилам и главное из них - все клубы равны. А значит нет и не может быть закрытых лиг, типа НБА. Далее, футбол как вид деятельности человека принадлежит ФИФА. Любой клуб нарушивший правила ФИФА в мире и в отдельности правила УЕФА в Европе может быть отлучен от футбола в отдельных соревнованиях или вообще отлучен от футбола на время или навсегда. Это и грозит эти грандам.

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      Рейтинг: +2955

      Semenycch > Fusballer 1 час назад

      Любой клуб Европы своими результатами может добиться участия в Лиге Чемпионов.

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      Рейтинг: +3183

      Fusballer > Semenycch 1 час назад

      Давно не равны уже. Уже лет почти тридцать как. Когда в Лиге Чемпионов стали играть не только чемпионы. И далеко не у всех лиг. Это именно по квотам и форматам участия. Финансово никогда равны не были и не будут.

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      Рейтинг: +998

      Maxi_7 > Semenycch 42 минуты назад

      Я тебя понял) Давай поразмышляем, ну запретят этим клубам даже участвовать в национальных первенствах и что...?)
      Это как-то помешает им создать свой турнир и играть исключительно между собой и зарабатывать кучу денег?) Или на матчи их турнира будут прибегать спецназовцы и запрещать им играть негодникам таким?))
      Фифа и УЕФА это не государства, чтобы им все подчинялись, это просто выборный структурный орган в рамках игры в футбол, где все сосуществуют в рамках правил, которые всех устраивают, то бишь по взаимообщему соглашению... тут нет рабских законов - вроде ты обязан играть только у нас и нигде больше, иначе смерть)) Не нравится - уходи, создавай свой турнир, что собственно и делают сейчас топ клубы).

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      Рейтинг: +3699

      TOMSON > Maxi_7 32 минуты назад

      В ЛЧ групповой этап является выставочным. Гранды ездят по городам Европы собирая толпы болельщиков. Это возможность той же России увидеть в живую Месси, Неймара, Левандовски и тд. Это самый большой двигатель популизации футбола в Европе. В России все болельщики вспоминают выход в 1/4 ЦСКА, Рубин Бердяева, Зенит Спаллетти и тд. И поверьте про подвиг Апоэла и Аякса у себя на родине тоже все помнят и надеются, что он повторится.
      Для грандов группа это разминка, получение инфы для изменений.. Самое интересное начинается весной, когда команды выходят на пик.. Для примера сравните Реал и Челси этого сезона. Кем они были в его начале и кем стали сейчас. Матчей весной мало и в них участвуют действительно сильнейшие.
      Суперлига это вторая АПЛ. Там тоже куча топовых матчей и много бабла. Но например мне она не интересна, тк там нет наших и также игры мю и сити я вижу ежегодно и удивляют они меня все реже

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      Рейтинг: +998

      Maxi_7 > TOMSON 25 минут назад

      Да, я согласен, что на всю эту ситуацию можно смотреть по-разному, но также можно понять и топ клубы, они не мартышки и не цирковые звери, чтобы приезжать чтобы на них просто посмотрели... они спортсмены и должны играть с равными себе... да, порой клубы вроде ЦСКА и других выстреливают, но ведь все мы понимаем, что реальных шансов и сил чтобы победить у них не было изначально...
      В суперлигу можно пробиться и играть с лучшими - 20 команд, 15 остаются, 5 вылетают... просто это будет сделать куда сложнее чем в нынешнем формате ЛЧ...

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      Рейтинг: +3699

      TOMSON > Maxi_7 12 минут назад

      А про меры воздействия... Например запретить футболистам участникам Суперлиги играть за сборную в турнирах ФИФА и УЕФА. А это чемпионат Европы и Мира.

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