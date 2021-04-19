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  • Клубы Суперлиги обратились в суд в связи с заявлениями ФИФА и УЕФА

Клубы Суперлиги обратились в суд в связи с заявлениями ФИФА и УЕФА

19 апреля 2021, 11:05
30

12 клубов Суперлиги Европы намерены судиться с ФИФА и УЕФА, пишет Associated Press.

Участники нового турнира предупредили, что за попытки сорвать его запуск придется отвечать в суде.

«Ваше заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции УЕФА и ФИФА, которые не только ставят под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной.

По этой причине компания SLCo (Super League Company) уже подала ходатайство в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством.

Суперлига будет проводиться наряду с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола.

Клубы Суперлиги не стремятся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы. Наша цель – конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними», – говорится в совместном заявлении 12 клубов-основателей.

Источник: Associated Press
Европа
Комментарии (30)
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Maxi_7
1618821332
"Клубы Суперлиги не стремятся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы. Наша цель – конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними". Интересно, кто будет смотреть лигу чемпионов без самих чемпионов?) На самом деле тут можно понять всех и УЕФА - если они потеряют сейчас топ клубы, то это будет смерть для них и ЛЧ и грандов тоже можно понять, почему они должны кормить "маленькие" клубы самим фактом проведения игр с ними и УЕФА в частности как простого посредника, когда все можно делать напрямую и для этого есть возможности и следовательно зарабатывать в разы больше... Лично мне как зрителю все эти матчи вроде Бавария - Олимпиакос, Манчестер Сити - Мальмё и т.д. глубоко до лампочки, думаю, как и большинству зрителей, ведь положа руку на сердце все мы ждем главные матчи сезона - игры грандов между собой чтобы понять кто сильнее, так зачем ждать...? Знаю, многие скажут, что мол условные Реал - Бавария каждую неделю приестся и не будет такого вау эффекта как когда они играют раз в год... не соглашусь, поединки равных команд всегда интересно смотреть хоть через день, к тому же это будет полезно и для самих топ клубов, ведь и среди всех этих монстров со временем выстроится и своя иерархия, где каждый уже точно будет знать свое место в футболе и это будет честно... хочешь быть лучшим, соревнуйся с лучшими...
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absent32
1618822469
этим клубам придется воевать не только с УЕФА и ФИФА, но и с собственными лигами. эти клубы будут идти до конца, поэтому предрекаю разгромное поражение Суперлиги!!! правда на стороне УЕФА и ФИФА, плюс их поддерживают политики не только футбольные, но и политики не имеющие к футболу и к спорту в целом ни какого отношения.
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absent32
1618823181
а с другой стороны я бы посмотрел на этот эксперимент только с одной стороны. сейчас топ-клубы в среднем за сезон проводят от 44 до 60 матчей за сезон. к этим играм добавятся еще 18+ за сезон, итого от 62 до 78 игр. сейчас все кричат, что из за пандемии УЕФА и ФИФА убивают футболистов слишком плотными графиками. тогда как Суперлига на эту тему ни как не реагирует. то есть важны деньги, а не здоровье игроков. после первого сезона в таком графике футболисты начнут разбегаться ради своего же блага, это и из-за здоровья, и из-за отсутствия связи с семьями. клубам придется разрываться на свой чемпионат, на кубки своих стран, на ЕК, на матчи сборных + Суперлига, а это нужен не просто двойной состав на сезон, а все три боевые состава готовые бороться на всех фронтах. иначе в каком то из турниров или даже в друх ни какой конкуренции они не составят.
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JTherry
1618824726
"Клубы Суперлиги не стремятся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы. Наша цель – конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними" это серьезный удар по амбициям УЕФА и ФИФА... в принципе матчи "суперлиги" и так проходили, начиная с четвертьфинальной стадии ЛЧ, а теперь супер-клубы хотят получать деньги не через "прокладку" УЕФА, а напрямую - через спонсоров СЛ... возможно, и срастется, но не думаю, что в год пандемии и не в августе 2021 после ЧЕ-20/21... только, кто будет играть в Лиге чемпионов тогда и кому будет интересен этот турнир без чемпионов Испании, Италии и Англии, идейных вдохновителей Суперлиги? и не перебегут ли спонсоры ЛЧ в СЛ? на фоне заявлений по созданию СЛ, кажутся смешными выступления РПЛ и депутата Газзаева против создания СЛ, они явно из потустороннего мира)) в общем вопросов больше, чем ответов...
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Пельш 1
1618826246
На кол участников Суперлиги дырявых!
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Давид59
1618826558
Вопросов к Суперлиге много, но одно ясно: если ФИФА и УЕФА будут вести себя как сейчас это только усилит отторжение. Есть пример, когда появился турнир, заменивший ЛЧ и обошлись без конфликта. Это КХЛ.
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Fusballer
1618827685
ФИФА ответит тем, что чемпионаты мира будут проводиться каждый год как в хокее.
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ateist90
1618830302
Вся эта Супер Лига это про деньги и ради денег и УЕФА и ФИФА проводят свои турниры тоже ради денег. Следовательно УЕФА например такой конкурент в лице Супер Лиги не нужен и логично, что она всеми силами будет давить в зародыше это мероприятие. Мое мнение, что гранды по выпендриваются, выбьют себе условия по жирнее скажем в ЛЧ и вся эта идея "элитарного клуба" загнется. Дальше будем посмотреть. Эх в веселое время живем))
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zigbert
1618924475
Конечно это настоящий раскол. Две независящие друг от друга организации наверняка будут судится по разным поводам. Но надо исходить из того что футбольная власть всегда была одна в лице ФИФА. А хозяева этой еще не созданной Суперлиги хотят снять сливки, никому не подчиняясь.
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