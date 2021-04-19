Клубы Суперлиги обратились в суд в связи с заявлениями ФИФА и УЕФА

12 клубов Суперлиги Европы намерены судиться с ФИФА и УЕФА, пишет Associated Press.

Участники нового турнира предупредили, что за попытки сорвать его запуск придется отвечать в суде.

«Ваше заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции УЕФА и ФИФА, которые не только ставят под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной.

По этой причине компания SLCo (Super League Company) уже подала ходатайство в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством.

Суперлига будет проводиться наряду с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола.

Клубы Суперлиги не стремятся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы. Наша цель – конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними», – говорится в совместном заявлении 12 клубов-основателей.