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  • Федун – о 99-летии «Спартака»: «Благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России»

Федун – о 99-летии «Спартака»: «Благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России»

18 апреля 2021, 16:39
7

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил клуб с днем рождения.

«Сегодня наш любимый «Спартак» отмечает свой день рождения. Эти 99 лет были полны великих побед и рекордов, благодаря которым мы болеем сегодня за самый титулованный клуб в стране!

Я поздравляю всех спартаковских ветеранов, сотрудников и игроков клуба, воспитанников нашей Академии. И благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России, которые поддерживают «Спартак» всегда – и в моменты триумфа, и когда тяжело.

Через год нас ждет особое событие – столетие «Спартака». К такому юбилею нужно как следует подготовиться, так что нас ждет большая работа. А пока с 99-летием, «Спартак»!» – сказал Федун.

  • «Спартак» основан 18 апреля 1922 года.
  • Клуб десять раз выигрывал чемпионат России.
  • Сегодня команда сыграет с «Уфой». Текстовая трансляция – здесь.

«Самый титулованный и популярный клуб страны». «Спартак» поздравил болельщиков с 99-летием клуба

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (7)
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oyabun
1618753568
Надеюсь и игроки сегодня поздравят свой клуб победой.
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TANNER
1618758762
В честь такой даты можно сняться с чемпионата
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NewLife
1618759822
Спартак - 22 раза настоящий чемпион !!!
Ответить
житель СПб
1618764039
И я поздравляю с праздником Спартак!
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paracetamol
1618769454
Популярность - она всякая бывает. Сегодня весь народ смеялся!
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