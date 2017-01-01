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    Федун – о 99-летии «Спартака»: «Благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил клуб с днем рождения.

    «Сегодня наш любимый «Спартак» отмечает свой день рождения. Эти 99 лет были полны великих побед и рекордов, благодаря которым мы болеем сегодня за самый титулованный клуб в стране!

    Я поздравляю всех спартаковских ветеранов, сотрудников и игроков клуба, воспитанников нашей Академии. И благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России, которые поддерживают «Спартак» всегда – и в моменты триумфа, и когда тяжело.

    Через год нас ждет особое событие – столетие «Спартака». К такому юбилею нужно как следует подготовиться, так что нас ждет большая работа. А пока с 99-летием, «Спартак»!» – сказал Федун.

    • «Спартак» основан 18 апреля 1922 года.
    • Клуб десять раз выигрывал чемпионат России.
    • Сегодня команда сыграет с «Уфой». Текстовая трансляция – здесь.

    «Самый титулованный и популярный клуб страны». «Спартак» поздравил болельщиков с 99-летием клуба

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +27698

      oyabun 19 минут назад

      Надеюсь и игроки сегодня поздравят свой клуб победой.

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      Рейтинг: +707

      Тони Монтана Б > oyabun 4 минуты назад

      Да нет. Опять проиграют и будут ныть из-за судейства.

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