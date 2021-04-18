Федун – о 99-летии «Спартака»: «Благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил клуб с днем рождения.

«Сегодня наш любимый «Спартак» отмечает свой день рождения. Эти 99 лет были полны великих побед и рекордов, благодаря которым мы болеем сегодня за самый титулованный клуб в стране!

Я поздравляю всех спартаковских ветеранов, сотрудников и игроков клуба, воспитанников нашей Академии. И благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России, которые поддерживают «Спартак» всегда – и в моменты триумфа, и когда тяжело.

Через год нас ждет особое событие – столетие «Спартака». К такому юбилею нужно как следует подготовиться, так что нас ждет большая работа. А пока с 99-летием, «Спартак»!» – сказал Федун.

«Спартак» основан 18 апреля 1922 года.

Клуб десять раз выигрывал чемпионат России.

Сегодня команда сыграет с «Уфой». Текстовая трансляция – здесь.

«Самый титулованный и популярный клуб страны». «Спартак» поздравил болельщиков с 99-летием клуба