Хвича получил травму в первом тайме матча с «Уралом». Его заменили на 32-й минуте

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия получил травму в первом тайме матча 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0, второй тайм).
20-летний хавбек сборной Грузии покинул поле на 32-й минуте лишь с помощью одноклубников. Вместо него на поле появился Солтмурад Бакаев.
- Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ после недавнего обновления цен на Transfermarkt.
- В текущем сезоне он провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- До «Рубина» грузин выступал за «Локомотив».
Источник: Бомбардир.ру