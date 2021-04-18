Хвича получил травму в первом тайме матча с «Уралом». Его заменили на 32-й минуте

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия получил травму в первом тайме матча 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0, второй тайм).

20-летний хавбек сборной Грузии покинул поле на 32-й минуте лишь с помощью одноклубников. Вместо него на поле появился Солтмурад Бакаев.