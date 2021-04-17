Директор «Химок»: «Мы самый успешный проект в РПЛ по соотношению цена-качество»

Исполнительный директор «Химок» Роман Дьяков рассказал, в чем подмосковная команда превосходит всех в РПЛ.

«Бюджет «Химок» меньше миллиарда. Сейчас «Химки» по соотношению цена-качество – самый успешный проект в высшей лиге. 650-700 миллионов рублей за сезон составляет бюджет.

Почему самый успешный? Потому что за эти деньги такого результата нет ни у кого. Был некий тренерский штаб со своими подходами и оценками способностей игроков. Появились два ключевых игрока, которые дали разницу, – Мирзов и Глушаков. Это говорит о том, что от тренерского штаба многое зависит.

Есть ли перспективное будущее у «Химок»? Я расцениваю себя как некий проектный менеджер. Мой проект заключался в том, чтобы клуб безболезненно перешел из муниципального состояния в частное.

А дальше всe зависит от людей, к которым перейдут бразды правления и которые будут выделять деньги. Я покидаю «Химки», – сказал Дьяков.