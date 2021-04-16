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    «Локомотив» в течение недели может обжаловать решение КДК РФС

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о праве «Локомотива» подать апелляцию на решение КДК.

    «Локомотив» может подать апелляцию. На заседании апелляция не подавалась.

    Если в течение семи дней «Локомотив» запросит полное решение, то в течение семи дней может подать жалобу в апелляционный комитет, но клуб может и не ждать семь дней, потому что до 8 мая времени осталось мало», – объяснил Григорянц.

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    Источник: «Р-Спорт»

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