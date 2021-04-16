«Локомотив» в течение недели может обжаловать решение КДК РФС

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о праве «Локомотива» подать апелляцию на решение КДК.

«Локо» наказан одной игрой на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед дерби против «Спартака».

в судейской комнате перед дерби против «Спартака». Под санкции попал поединок с «Динамо» в 29-м туре РПЛ. Он может пройти в Химках.

«Локомотив» может подать апелляцию. На заседании апелляция не подавалась.

Если в течение семи дней «Локомотив» запросит полное решение, то в течение семи дней может подать жалобу в апелляционный комитет, но клуб может и не ждать семь дней, потому что до 8 мая времени осталось мало», – объяснил Григорянц.