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«Локомотив» в течение недели может обжаловать решение КДК РФС

16 апреля 2021, 18:47
4

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о праве «Локомотива» подать апелляцию на решение КДК.

«Локомотив» может подать апелляцию. На заседании апелляция не подавалась.

Если в течение семи дней «Локомотив» запросит полное решение, то в течение семи дней может подать жалобу в апелляционный комитет, но клуб может и не ждать семь дней, потому что до 8 мая времени осталось мало», – объяснил Григорянц.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Григорьянц Артур
Комментарии (4)
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Свин-токсик
1618590320
Я считаю, этих девчух нужно хорошо наказать за их мутные замуты последних пяти лет в РПЛ.
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житель СПб
1618597552
Считаю, что Локо следует обжаловать это решение - хотя Зениту оно на руку.
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vladimir-7
1618638533
Локомотиву надо подавать апелляцию, которая будет контрударом на новые письма спартака в КДК.
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