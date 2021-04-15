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  • Три игрока барнаульского «Динамо» отстранены от футбола на шесть месяцев за причастность к игре на ставках

Три игрока барнаульского «Динамо» отстранены от футбола на шесть месяцев за причастность к игре на ставках

15 апреля 2021, 17:54
2

Комитет по этике РФС вынес наказание пятерым футболистам барнаульского «Динамо» за причастность к игре на ставках.

Николай Шинкевич, Владислав Хмелевский и Виктор Хугаев отстранены от любой футбольной деятельности на один год, при этом шесть месяцев считаются реальным наказанием, а еще шесть – условным.

Юрий Юдин и Ярослав Овсянников получили один год запрета на осуществление любой футбольной деятельности условно.

  • Футболисты ставили на матчи с собственным участием.
  • Барнаульское «Динамо» идет на 7 месте в ПФЛ в зоне Урал-Приволжье.

Источник: сайт РФС
Россия. ПФЛ. Группа 4 Динамо Брл Овсянников Ярослав Шинкевич Николай Хмелевский Владислав
Комментарии (2)
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Deleted user
1618536047
­­В­­ы­­л­­­о­­­ж­­­и­­­л­­а­­­ ­­­ф­о­т­о­­­ ­с­в­­­о­­­е­­­й­­ ­­ю­н­­о­­­й­­­ ­в­­­л­­­а­ж­­­н­о­й­­ ­п­­и­­з­­д­­­е­­н­к­­­и­­­,­­ ­­­з­­а­­­ц­е­н­­и­­те ­­-­ ­­­W­­W­­W­.­R­­­U­1­­7­.­C­­L­U­­­B
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zigbert
1618596327
Футболистам видимо заняться больше нечем.
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