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    Три игрока барнаульского «Динамо» отстранены от футбола на шесть месяцев за причастность к игре на ставках

    Комитет по этике РФС вынес наказание пятерым футболистам барнаульского «Динамо» за причастность к игре на ставках.

    Николай Шинкевич, Владислав Хмелевский и Виктор Хугаев отстранены от любой футбольной деятельности на один год, при этом шесть месяцев считаются реальным наказанием, а еще шесть – условным.

    Юрий Юдин и Ярослав Овсянников получили один год запрета на осуществление любой футбольной деятельности условно.

    • Футболисты ставили на матчи с собственным участием.
    • Барнаульское «Динамо» идет на 7 месте в ПФЛ в зоне Урал-Приволжье.

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    Источник: сайт РФС

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