Три игрока барнаульского «Динамо» отстранены от футбола на шесть месяцев за причастность к игре на ставках

Комитет по этике РФС вынес наказание пятерым футболистам барнаульского «Динамо» за причастность к игре на ставках.

Николай Шинкевич, Владислав Хмелевский и Виктор Хугаев отстранены от любой футбольной деятельности на один год, при этом шесть месяцев считаются реальным наказанием, а еще шесть – условным.

Юрий Юдин и Ярослав Овсянников получили один год запрета на осуществление любой футбольной деятельности условно.