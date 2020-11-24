Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроков барнаульского «Динамо» заподозрили в ставках на собственные матчи

Игроков барнаульского «Динамо» заподозрили в ставках на собственные матчи

24 ноября 2020, 14:39

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил, что футболистов «Динамо» Барнаул заподозрили в ставках на матчи с собственным участием.

«К сожалению, к нам стали поступать сигналы о ставках футболистов на игры с собственным участием, спортивный мир тесен. Журналисты стали задавать соответствующие вопросы, в других регионах команду стали упоминать в этом ключе, что совершенно не радует. Мы за чистый спорт. Министерство начало проверку, работу ведем как внутри клуба, так и на уровне министерства и РФС.

Если информация подтвердится, то тональность с нашей стороны будет жесткая. Если не подтвердится, это для нас будет подсказкой наблюдать за клубом пристальнее, так как дыма без огня не бывает. Важно, чтобы у подрастающего поколения спортсменов был перед глазами правильный пример, и хотелось бы, чтобы команда мастеров была таким примером. Поэтому мы все сделаем для того, чтобы таких ситуаций не было», – сказал Перфильев.

  • «Динамо» занимает восьмое место в группе «Урал-Приволжье» в ПФЛ, набрав 23 очка в 14 матчах.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. ПФЛ. Группа 4 Динамо Брл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
8
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
5
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Все новости
Все новости
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
12 августа
2
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
ФотоЭкс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
ФотоРоссийский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
ВидеоРоссийский тренер недоволен назначением в клуб Второй лиги: «*** я вообще сюда пришел?»
20 апреля
1
Мать игрока «Урала-2», подозреваемого в убийстве, рассказала, как мошенники могли обмануть футболиста
24 марта
Защита Секача, обвиненного в убийстве, будет добиваться более мягкой статьи для игрока
21 марта
1
Иванов объяснил, почему «Урал» пока не разорвал контракт с обвиненным в убийстве Секачом
17 марта
Игрок «Урала-2» признал вину в убийстве
15 марта
9
ФотоРоссийский клуб объявил о трансфере Роналду
11 февраля
1
В город ЧМ-2018 возвращается профессиональный футбол
7 февраля
4
Причины увольнения Карадениза из «Рубина»
21 января
ФотоКарадениз покинул систему «Рубина»
21 января
2
Во Второй лиге появится команда из Луганска
16 января
17
Полузащитник «Спартака» отправится на сбор с «Балтикой»
2025.12.28 20:00
В России закрывается еще один футбольный клуб
2025.12.12 13:34
4
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Клуб Второй лиги оказался на грани банкротства
2025.10.21 00:48
«Амкар» приблизился к возвращению в РПЛ
2025.10.19 13:44
1
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
ВидеоИгрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
Стало известно, какую команду может возглавить Евсеев
2025.08.02 08:32
1
Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона
2025.07.15 19:15
Клуб из Казани объявил о смерти: последняя игра состоится возле кладбища, а болельщикам подадут кутью
2025.07.02 18:31
2
Российского футболиста отстранили на 10 лет
2025.05.30 14:48
2
ВидеоМатч Второй лиги в Новосибирске перенесли – поле завалило снегом
2025.04.20 13:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+