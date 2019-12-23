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    Игроков барнаульского «Динамо» заподозрили в ставках на собственные матчи

    Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил, что футболистов «Динамо» Барнаул заподозрили в ставках на матчи с собственным участием.

    «К сожалению, к нам стали поступать сигналы о ставках футболистов на игры с собственным участием, спортивный мир тесен. Журналисты стали задавать соответствующие вопросы, в других регионах команду стали упоминать в этом ключе, что совершенно не радует. Мы за чистый спорт. Министерство начало проверку, работу ведем как внутри клуба, так и на уровне министерства и РФС.

    Если информация подтвердится, то тональность с нашей стороны будет жесткая. Если не подтвердится, это для нас будет подсказкой наблюдать за клубом пристальнее, так как дыма без огня не бывает. Важно, чтобы у подрастающего поколения спортсменов был перед глазами правильный пример, и хотелось бы, чтобы команда мастеров была таким примером. Поэтому мы все сделаем для того, чтобы таких ситуаций не было», – сказал Перфильев.

    • «Динамо» занимает восьмое место в группе «Урал-Приволжье» в ПФЛ, набрав 23 очка в 14 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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