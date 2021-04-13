Главные новости дня. Гилерме дисквалифицирован на два матча, начальник «Спартака» заходил в судейскую на «РЖД-Арене»

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Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»
Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ. Захарян, Соболев и Ларссон – в топ-5
«Спартак» наказан матчем без зрителей условно и штрафом за расизм фанатов в адрес Гилерме
Рассмотрение дела Сухины перенесено на пятницу. Он уехал в командировку
Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ
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