Главные новости дня. Гилерме дисквалифицирован на два матча, начальник «Спартака» заходил в судейскую на «РЖД-Арене»

Акинфеев – рекордсмен чемпионатов России по сыгранным минутам. Он обогнал Игнашевича

Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ. Захарян, Соболев и Ларссон – в топ-5

«Спартак» наказан матчем без зрителей условно и штрафом за расизм фанатов в адрес Гилерме

Рассмотрение дела Сухины перенесено на пятницу. Он уехал в командировку

Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ

ЭСК РФС признал верными все решения Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак»

Пустовойтова станет первой женщиной-арбитром в истории ФНЛ. Она обслужит матч «Чертаново» – «СКА-Хабаровск»

Football Italia: Аллегри советовал президенту «Ювентуса» продать Роналду

Перес переизбран на пост президента «Реала». У него не было конкурентов