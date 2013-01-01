Football Italia: Аллегри советовал президенту «Ювентуса» продать Роналду

Что не говори , он машина в таком возрасте забить столько. Большой респект Кри , хоть и болею всю жизнь за Барсу , Рон легенда.
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед своим уходом из клуба выступал за продажу нападающего Криштиану Роналду.
Как сообщает Football Italia, незадолго до отставки специалист сказал президенту Андреа Аньелли: «Избавься от Роналду, он мешает нам расти».
- Аллегри и Роналду проработали вместе один сезон.
- «Ювентус» купил португальца летом 2018 года за 117 миллионов евро.
- В 126 матчах форвард забил 97 голов и сделал 22 ассиста.