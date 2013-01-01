Football Italia: Аллегри советовал президенту «Ювентуса» продать Роналду

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед своим уходом из клуба выступал за продажу нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает Football Italia, незадолго до отставки специалист сказал президенту Андреа Аньелли: «Избавься от Роналду, он мешает нам расти».