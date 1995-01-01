Акинфеев – рекордсмен чемпионатов России по сыгранным минутам. Он обогнал Игнашевича

В футболе жизнь трудна.
Кому-то сникерсы,ну, а кому-то бублики.
Но ноша тяжела одна.
Быть лучшим вратарём Республики
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России, выйдя на поле в матче 25-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).
35-летний голкипер провел 42 870 минут в чемпионатах России. Он побил рекорд экс-игрока ЦСКА Сергея Игнашевича (42 828 минут).
- Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА.
- На его счету 589 пропущенных голов в 668 матчах.
- Голкипер выиграл с командой 20 трофеев.