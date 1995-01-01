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    Акинфеев – рекордсмен чемпионатов России по сыгранным минутам. Он обогнал Игнашевича

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России, выйдя на поле в матче 25-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).

    35-летний голкипер провел 42 870 минут в чемпионатах России. Он побил рекорд экс-игрока ЦСКА Сергея Игнашевича (42 828 минут).

    • Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА.
    • На его счету 589 пропущенных голов в 668 матчах.
    • Голкипер выиграл с командой 20 трофеев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1924

      Алехсбургер. 17 минут назад

      В футболе жизнь трудна.
      Кому-то сникерсы,ну, а кому-то бублики.
      Но ноша тяжела одна.
      Быть лучшим вратарём Республики

      2
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      Рейтинг: +6541

      житель СПб 20 минут назад

      Да, согласен, одна из легенд нашего футбола.

      4
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      Рейтинг: +95

      Nevskij 39 минут назад

      Думаю, что со мной согласятся все независимо от клубных симпатий и антипатий. В каждом чемпионате есть свои люди-легенды. Акинфеев - один из них. И, скажу честно, я хочу еще хотя бы лет 5 видеть его в игре. Много уже было всего. Но отраженный пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 - поистине незабываемо.

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