Перес переизбран на пост президента «Реала». У него не было конкурентов

Флорентино Перес был автоматически переизбран президентом «Реала», сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
74-летний функционер стал единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в выборах.Только Перес смог гарантировать поступление 124 миллионов евро в бюджет клуба.
Перес продлил свои полномочия на четыре года – до конца 2025 года.
- Перес руководит клубом последние 12 лет.
- Также он был президентом «Реала» с 2000 по 2006-й год.
- «Реал» вместе с Пересом пять раз побеждал в Лиге чемпионов.
Источник: официальный сайт «Реала»