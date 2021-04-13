Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Перес переизбран на пост президента «Реала». У него не было конкурентов

    Флорентино Перес был автоматически переизбран президентом «Реала», сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

    74-летний функционер стал единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в выборах.Только Перес смог гарантировать поступление 124 миллионов евро в бюджет клуба.

    Перес продлил свои полномочия на четыре года – до конца 2025 года.

    • Перес руководит клубом последние 12 лет.
    • Также он был президентом «Реала» с 2000 по 2006-й год.
    • «Реал» вместе с Пересом пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:02
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84500

      zigbert 17 минут назад

      Никто в Реале не будет возмущаться что у него не было альтернативы. Многие ему доверяют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1761

      ItalianFootball 51 минуту назад

      Владимир Владимирович Пу... Перес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11685

      Cules2013 1 час назад

      А разве в Реале нет правила, что больше 2-х сроков подряд нельзя?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9535

      Hektor 84 1 час назад

      Прям как в РФ!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84496
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru