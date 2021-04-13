Перес переизбран на пост президента «Реала». У него не было конкурентов

Флорентино Перес был автоматически переизбран президентом «Реала», сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

74-летний функционер стал единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в выборах.Только Перес смог гарантировать поступление 124 миллионов евро в бюджет клуба.

Перес продлил свои полномочия на четыре года – до конца 2025 года.