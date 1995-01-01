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    Шварц – о чемпионстве «Динамо» к 100-летию клуба: «Я бы не стал забегать так далеко»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о чемпионских перспективах московского клуба в ближайшие годы.

    «Понимаю, что столетний юбилей клуба – это особая дата, и болельщикам хотелось бы чего-то особенного к ней. Я бы не стал забегать так далеко. Еще два года впереди.

    Сейчас наша цель – максимально улучшить свою игру и делать все возможное, чтобы становиться лучше каждый день», – сказал Шварц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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