Глушаков – о сроках восстановления после травмы: «Очень хочу сыграть в 29-м или 30-м туре РПЛ»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей травме, полученной во время субботнего матча 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0).

«Сделал МРТ, посмотрели врачи... Частичное повреждение внутренней боковой связки. Колено. Ок. Что не убивает, делает сильнее.

Сейчас – активный курс физио, через три-четыре дня уже реабилитации и специальные тренировки. Надежда еще сыграть в этом сезоне будет жить до самого конца. Очень хочу сыграть в последнем туре чемпионата, или, например, в предпоследнем.

Спасибо за поддержку. С командой всегда – и на поле и за полем», – написал 34-летний футболист в инстаграме.