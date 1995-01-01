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    Глушаков – о сроках восстановления после травмы: «Очень хочу сыграть в 29-м или 30-м туре РПЛ»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей травме, полученной во время субботнего матча 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0).

    «Сделал МРТ, посмотрели врачи... Частичное повреждение внутренней боковой связки. Колено. Ок. Что не убивает, делает сильнее.

    Сейчас – активный курс физио, через три-четыре дня уже реабилитации и специальные тренировки. Надежда еще сыграть в этом сезоне будет жить до самого конца. Очень хочу сыграть в последнем туре чемпионата, или, например, в предпоследнем.

    Спасибо за поддержку. С командой всегда – и на поле и за полем», – написал 34-летний футболист в инстаграме.

    • В текущем сезоне Глушаков провел за «Химки» 17 игр, забил три гола и сделал один ассист.
    • Подмосковная команда идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1037

      Benifacto 1 час назад

      та та та....очень интересно....День....харошь.....

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