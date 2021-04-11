РПЛ. «Локомотив» победил «Спартак», отставание от второго места – одно очко

«Локомотив» обыграл «Спартак» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России. Голы в первом тайме забили Франсуа Камано и Федор Смолов.

«Спартак» вторую половину встречи провел в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Айртон.

«Локо» набрал 46 очков и занимает третье место. «Спартак» идет вторым (47 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 22; 2:0 – Смолов, 45+1.

Удаления: нет – Айртон, 45.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Сильянов, Пабло, Баринов (Куликов, 62), Жемалетдинов (Титков, 88), Мухин (Магкеев, 79), Крыховяк, Камано (Миранчук, 90), Смолов (Лисакович, 78).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал (Хендрикс, 73), Зобнин, Промес (Бакаев, 88), Мозес (Понсе, 79), Соболев (Умяров, 46), Ларссон.

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