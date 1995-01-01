РПЛ. «Локомотив» победил «Спартак», отставание от второго места – одно очко

Ну, что.
Тактически смотрелось, МАСТЕР тактики (Николич) НАЧИСТО переиграл приготовишку (тедескина).
Это тедескину не с менее мастеровитыми командами. которым вздумалось ПОИГРАТЬ на поле и не с разобранной командой (ЦСКА при Гончаренко) играть.
Здесь - жёсткая дисциплина и неукоснительное выполнение тренерской установки на матч игроками Локомотива.
Николич, естественно, изучил Спартак, его сильные и слабыые стороны.
Хотя, что там изучать какие-то мифические "сильные стороны" обороны Спартака???
ИХ НЕТ!
Как, собственно, отсутствует и всякая подстраховка со сттороны полузащитников. когдда защитники идут в атаку.
И ОПЯТЬ Маслов... (((
Да и кроме его прямых косяков Локо имел ещё в 1-м тайме ДВА, как минимум, ГОЛЕВЕЙШИХ момента!
НО это - "рАссЕйский "хутбол": запороли эти моменты бездарно игроки Локо.
Очень хорошо сегодня сыграл и Гильерме.
Ещё раз убедился в том, что тедескину нужно "чемодан-вокзал-на хрен".
Второй тайм даже обсуждать не буду.
Все всё видели.
Из "плюсов" как обычно - отличная физподготовка игроков Спартака.
И только.
«Локомотив» обыграл «Спартак» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России. Голы в первом тайме забили Франсуа Камано и Федор Смолов.
«Спартак» вторую половину встречи провел в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Айртон.
«Локо» набрал 46 очков и занимает третье место. «Спартак» идет вторым (47 очков).
Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Камано, 22; 2:0 – Смолов, 45+1.
Удаления: нет – Айртон, 45.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Сильянов, Пабло, Баринов (Куликов, 62), Жемалетдинов (Титков, 88), Мухин (Магкеев, 79), Крыховяк, Камано (Миранчук, 90), Смолов (Лисакович, 78).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал (Хендрикс, 73), Зобнин, Промес (Бакаев, 88), Мозес (Понсе, 79), Соболев (Умяров, 46), Ларссон.