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    РПЛ. «Локомотив» победил «Спартак», отставание от второго места – одно очко

    «Локомотив» обыграл «Спартак» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России. Голы в первом тайме забили Франсуа Камано и Федор Смолов.

    «Спартак» вторую половину встречи провел в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Айртон.

    «Локо» набрал 46 очков и занимает третье место. «Спартак» идет вторым (47 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Камано, 22; 2:0 – Смолов, 45+1.

    Удаления: нет – Айртон, 45.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Сильянов, Пабло, Баринов (Куликов, 62), Жемалетдинов (Титков, 88), Мухин (Магкеев, 79), Крыховяк, Камано (Миранчук, 90), Смолов (Лисакович, 78).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал (Хендрикс, 73), Зобнин, Промес (Бакаев, 88), Мозес (Понсе, 79), Соболев (Умяров, 46), Ларссон.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии49
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      Рейтинг: +14771

      derrik2000 32 секунды назад

      Ну, что.
      Тактически смотрелось, МАСТЕР тактики (Николич) НАЧИСТО переиграл приготовишку (тедескина).
      Это тедескину не с менее мастеровитыми командами. которым вздумалось ПОИГРАТЬ на поле и не с разобранной командой (ЦСКА при Гончаренко) играть.
      Здесь - жёсткая дисциплина и неукоснительное выполнение тренерской установки на матч игроками Локомотива.
      Николич, естественно, изучил Спартак, его сильные и слабыые стороны.
      Хотя, что там изучать какие-то мифические "сильные стороны" обороны Спартака???
      ИХ НЕТ!
      Как, собственно, отсутствует и всякая подстраховка со сттороны полузащитников. когдда защитники идут в атаку.
      И ОПЯТЬ Маслов... (((
      Да и кроме его прямых косяков Локо имел ещё в 1-м тайме ДВА, как минимум, ГОЛЕВЕЙШИХ момента!
      НО это - "рАссЕйский "хутбол": запороли эти моменты бездарно игроки Локо.
      Очень хорошо сегодня сыграл и Гильерме.
      Ещё раз убедился в том, что тедескину нужно "чемодан-вокзал-на хрен".
      Второй тайм даже обсуждать не буду.
      Все всё видели.
      Из "плюсов" как обычно - отличная физподготовка игроков Спартака.
      И только.

      2
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      Рейтинг: +6697

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      Эх, проиграли!
      Честное слово за игру не стыдно.
      Гиля сегодня был лучшим.
      В первом тайме Локо понравился , а во втором , в большинстве , как трусливые девочки. Такой бздиловатой игрой болел не завоюете.

      1
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      Рейтинг: +2895

      Snek > Alekxei Z. 45 секунд назад

      Им нужно было при счёте 2:0 в свою пользу, да ещё с учётом удаления у Спартака, идти в нападение? Зачем тратить силы на это? Есть ещё кубок. Победу сделали в первом тайме и сыграли на удержание. Грамотная игра, три очка и победа в дерби и пофигу, что во втором тайме Локо тупо оборонялся.

      1
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      Рейтинг: +2373

      Дедуктор 5 минут назад

      Отвратительный матч. Играли два деррьма. Активное и пассивное. Активное тужилось-тужилось. И обосралось. Пассивное опозорилось не в меньшей степени. Но ушло довольное.
      Это РПЛ, паньмаишь.

      -2
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      Рейтинг: +18205

      slavutiq70 5 минут назад

      С защитой что то делать надо , иначе и серебро можно просрать , судейство а что судейство его сейчас не понять,,,,

      4
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      Рейтинг: +7619

      ivany4 6 минут назад

      Спартак молодцы, Локо спасибо за игру и с победой.
      Сколько Спартак дал возможностей Локо, столько они и забили.
      Сегодня та ситуация, о которой говорят, что сколько не бей - ни один не залетит. Бывает. На мой взгляд, рано уверовали в свои силы и фортуну. Да и к игре отнеслись несколько прохладно, особенно после первых 15 минут. Думаю рано было Крала выпускать с первых минут. Умяров сейчас более убедительно выглядит. Установку по горчичникам выполнили не все. А Айртон даже перестарался.))
      К судье, за исключением, может быть, двух моментов, касательно толчка Соболева и Квинси, в общем-то и нет. Если мяч не идет в ворота, судья не поможет. Во всяком случае Спартаку.))

      4
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      Рейтинг: +607

      Урия Гип 2 6 минут назад

      Спартак с сильным соперником сдулся. Это не мертвый Краснодар обыгрывать. Зенит чемпион!

      -1
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      Рейтинг: +827

      Красногорск_Фан 6 минут назад

      Половина комментариев пропала под постом. но про это можно написать еще раз. Локомотив и его болельщиков с красивой победой! Гилерме и Смолова можно выделить отдельным призом за горящие глаза, новичок картины не испорил.
      Тренер с короткой стрижкой молодец. Спартак играл хорошо, особенно в первые минуты но и в самом деле побежал вперед забыв про ворота. Еще раз с победой!! Матч удался.

      2
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      Рейтинг: +1936

      ААМ 6 минут назад

      В этом сезоне чемпионские амбиции Спама закончены. Локо с победой. Пусть сражается за ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +27582

      oyabun 6 минут назад

      Всех болельщиков поздравляю с красивым, зрелищным матчем, а Локомотив - с заслуженной победой! Зная, что у Спартака системная проблема с обороной Николич переиграл Тедеско прежде всего тактически, сделав акцент на контратаки. И не прогадал. В позиционной игре у Спартака если и есть шансы, то против гораздо более слабых команд, которые не накажут за вечные провалы в обороне. У Локо лучший несомненно Смолов, а у Спартака как ни странно прозвучит - Айртон. До фола на удаление был абсолюно лучшим на поле и то что сфолил на удаление - не его вина, выбора у него не было. Айртон левый защитник и в данном моменте спасал от гола. А вот где были ЦЗ Жиго и Джикия в это время?! Джикия вообще чем дальше тем хуже. И заработав очередную желтую в идиотском эпизоде пропустит следующую игру. Так же как Соболев и Айртон. Неприятно, но не критично против Уфы.

      5
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      Рейтинг: +6364

      "supermax" > oyabun 5 минут назад

      мда...игра Джикии откровенно пока не радует

      2
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      Рейтинг: +1559

      фанат джигурды 7 минут назад

      Рома-твиттер и Витя- ёршик, прогнозируйте дальше!!!

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