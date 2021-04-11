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РПЛ. «Локомотив» победил «Спартак», отставание от второго места – одно очко

11 апреля 2021, 20:57
138

«Локомотив» обыграл «Спартак» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России. Голы в первом тайме забили Франсуа Камано и Федор Смолов.

«Спартак» вторую половину встречи провел в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Айртон.

«Локо» набрал 46 очков и занимает третье место. «Спартак» идет вторым (47 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 22; 2:0 – Смолов, 45+1.

Удаления: нет – Айртон, 45.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Сильянов, Пабло, Баринов (Куликов, 62), Жемалетдинов (Титков, 88), Мухин (Магкеев, 79), Крыховяк, Камано (Миранчук, 90), Смолов (Лисакович, 78).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал (Хендрикс, 73), Зобнин, Промес (Бакаев, 88), Мозес (Понсе, 79), Соболев (Умяров, 46), Ларссон.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (138)
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zra78
1618163890
С Победой красно-зелёные!!!! Едем дальше!!
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Томик
1618163898
Левников - лучший!
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slavа0508
1618163915
Что произошло???А произошло то что это был первый реально сильный соперник который тоже претендует на ЛЧ и сказка кончилась,,,
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ySS
1618164119
Железных с важной победой. Всё по делу. Тактика Николича себя оправдала. Тедеско слишком прямолинеен
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Антибиотик
1618164517
После победы над Спартаком, особое удовольствие теперь доставляет плачь расстроенных болельщиков красно-белых. Не пойму, зачем оскорблять Локомотив? Детский сад собрался.
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Дедуктор
1618164624
Отвратительный матч. Играли два деррьма. Активное и пассивное. Активное тужилось-тужилось. И обосралось. Пассивное опозорилось не в меньшей степени. Но ушло довольное. Это РПЛ, паньмаишь.
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Из Твери Леха
1618166827
В следующем матче выпускайте Кутепова в атаку. Чего нападающий на лавке сидит?))
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zigbert
1618167148
Тактически сыграли с Локомотивом неверно. Активная игра впереди нужна но забыли об обороне. Проигрывая 2:0 да еще в меньшинстве трудно было добиться положительного результата. Преимущество было, были и моменты но было и невезение. Да и Гилерме творил чудеса. Локомотив с победой!
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житель СПб
1618167692
Очень интересный с точки зрения тактики матч! При этом всем было понятно, как надо было строить игру командам, на что обращать внимание. Об этом писали до игры многие (и я в том числе..). Оказывается, непонятно было Широкову - и Тедеско... Спартаку необходимо, чтобы удержать 2 место - серьезно взяться за защиту. Не допустить ляпов в оставшихся матчах. А нападение - играли хорошо, молодцы. Но просто не повезло... Бывает. Локо - еще раз поздравления!
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_Marqella_
1618169500
Локо с победой!!!Как же Локо граматно сыграли,молодцы....
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