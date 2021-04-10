The Athletic: Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма», манчестерские клубы следят за ситуацией

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн собирается сменить команду грядущим летом.

По информации The Athletic, 27-летний футболист разочарован отсутствием трофеев и перспективой второй год подряд не попасть в Лигу чемпионов.

В связи с этим английский форвард намерен настаивать на уходе. За ситуацией с его будущим следят «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».