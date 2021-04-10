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    The Athletic: Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма», манчестерские клубы следят за ситуацией

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн собирается сменить команду грядущим летом.

    По информации The Athletic, 27-летний футболист разочарован отсутствием трофеев и перспективой второй год подряд не попасть в Лигу чемпионов.

    В связи с этим английский форвард намерен настаивать на уходе. За ситуацией с его будущим следят «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    • В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 41 матч, забил 29 голов и сделал 16 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 120 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +343

      Aleksey! 10 минут назад

      Эта новость по его решению уже года 3 как появляется.
      Он об этом говорил в интервью. Остался при приходе Жозе.
      Посмотрим, что будет в конце сезона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8064

      Вомбат 1 час назад

      Думаю, что летом МЮ избавится от Кавани и купит Кейна.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5976

      серега кашин 2 часа назад

      кейну давным давно пора менять клуб, тоттенхем он уже перерос

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