The Athletic: Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма», манчестерские клубы следят за ситуацией

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн собирается сменить команду грядущим летом.
По информации The Athletic, 27-летний футболист разочарован отсутствием трофеев и перспективой второй год подряд не попасть в Лигу чемпионов.
В связи с этим английский форвард намерен настаивать на уходе. За ситуацией с его будущим следят «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 41 матч, забил 29 голов и сделал 16 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 120 миллионов евро.
Источник: The Athletic