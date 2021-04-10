Дзаньоло подтвердил, что пропустит Евро-2020

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло сообщил, что не сможет принять участие в ближайшем чемпионате Европы.

«Я разочарован, но моя цель – подготовиться к чемпионату мира в следующем году», – сказал 21-летний футболист.

Скорее всего, итальянец вернется к тренировкам в конце апреля или начале мая, но вряд ли сыграет в этом сезоне.