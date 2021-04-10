Дзаньоло подтвердил, что пропустит Евро-2020

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло сообщил, что не сможет принять участие в ближайшем чемпионате Европы.
«Я разочарован, но моя цель – подготовиться к чемпионату мира в следующем году», – сказал 21-летний футболист.
Скорее всего, итальянец вернется к тренировкам в конце апреля или начале мая, но вряд ли сыграет в этом сезоне.
- Дзаньоло с сентября восстанавливается после травмы колена.
- Хавбек порвал «кресты» во время матча Лиги наций между сборными Италии и Нидерландов.
Источник: Football Italia