Ибрагимович сыграет легионера Антивируса в новой части «Астерикса и Обеликса»

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович снимется в кино.
39-летний швед исполнит роль легионера Антивируса в фильме «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Выход пятой киноэкранизации французских комиксов о приключениях Астерикса и Обеликса запланирован на 2022 год.
- В 2008 году в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» снялся главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Златана Ибрагимовича