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    В ближайшем домашнем матче «Рубин» вернется на «Ак Барс Банк Арену»

    Проблемы с газоном на казанской «Ак Барс Банк Арене» близки к решению, поэтому «Рубин» ближайший домашний матч проведет уже там, а не на «Центральном». Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

    – Когда футбольный клуб «Рубин» сможет вернуться на «Ак Барс Арену»?

    – Такая ситуация сложилась, несмотря на наш долгосрочный опыт. Сыграли первый матч, газон пришел в негодность. Вернее, можно было играть дальше, но у нас к счастью есть резервная арена. Провели послематчевый консилиум и приняли решение сыграть два матча на «Центральном», точно понимаем, что вернемся к домашним играм на «Ак Барс Арене». Три следующих домашних матча сыграем там.

    • 25 апреля «Рубин» дома примет «Краснодар».
    • Казанцы идут в таблице в 3 очках от зоны еврокубков.
    • «Ак Барс Банк Арена» принимала матчи ЧМ-2018.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2867

      Fusballer 51 минуту назад

      «Ак Барс Банк Арена» НЕ принимала матчи ЧМ-2018. Это была "Казань Арена".

      0
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      Рейтинг: +46272

      portero 1 час назад

      Звиздят врядли они газон привели в порядок, вернее на огороде так быстро газон нормальный не вырастет...

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