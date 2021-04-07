В ближайшем домашнем матче «Рубин» вернется на «Ак Барс Банк Арену»

Проблемы с газоном на казанской «Ак Барс Банк Арене» близки к решению, поэтому «Рубин» ближайший домашний матч проведет уже там, а не на «Центральном». Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

– Когда футбольный клуб «Рубин» сможет вернуться на «Ак Барс Арену»?

– Такая ситуация сложилась, несмотря на наш долгосрочный опыт. Сыграли первый матч, газон пришел в негодность. Вернее, можно было играть дальше, но у нас к счастью есть резервная арена. Провели послематчевый консилиум и приняли решение сыграть два матча на «Центральном», точно понимаем, что вернемся к домашним играм на «Ак Барс Арене». Три следующих домашних матча сыграем там.