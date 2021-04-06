Деспотович: «В РПЛ сложнее забивать голы, чем в Италии и Германии»

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович поддержал мнение, что в РПЛ сложно забивать голы.
– Все говорят, что в РПЛ сложно забивать голы. Согласен?
– Я полностью согласен. Смотрю на Италию, Германию, где по четыре-пять голов забивают, а у нас даже моментов столько за игру нет.
У нас бывает счет 3:2, 4:3, но очень редко. Многое зависит от того, кто первый гол забьет.
- В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.
- До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.
Источник: Sport24