Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Деспотович: «В РПЛ сложнее забивать голы, чем в Италии и Германии»

    Форвард «Рубина» Джордже Деспотович поддержал мнение, что в РПЛ сложно забивать голы.

    – Все говорят, что в РПЛ сложно забивать голы. Согласен?

    – Я полностью согласен. Смотрю на Италию, Германию, где по четыре-пять голов забивают, а у нас даже моментов столько за игру нет.

    У нас бывает счет 3:2, 4:3, но очень редко. Многое зависит от того, кто первый гол забьет.

    • В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.
    • До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2453

      Бухбух 43 минуты назад

      Соперники российских клубов в еврокубках с этим не согласны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16693

      vladimir-7 2 часа назад

      У нас в РПЛ футбольные ворота меньше,, чем в Европе. Они чуть больше
      хоккейных ( с шайбой).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10348

      paracetamol 2 часа назад

      У нашего футбола дух Бердыева силен. Как получить чемпионство без особенных затрат. Купил автобус и ехай!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84311
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru