Семак: «Чтобы выйти на свой уровень, Малкому нужно провести две-три игры»

оно за 2-3 года ничего не показало, а тут 2-3 игры) богданыч, оставайся навсегда)))
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Малкома в матче 24-го тура РПЛ против «Химок».
- Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
- Бразилец вышел в старте и был заменен на 76-й минуте.
- Для него это первая игра с 9 февраля.
– Замена Малкома была плановой?
– Да, мы смотрели, сколько он сможет сыграть по состоянию. Даже несмотря на то, что во втором тайме он почувствовал ритм игры и хорошо выглядел, тем не менее, для него то время, которое он провел, достаточно на данном этапе.
– Показалось, что Малком немного выпал из игрового ритма и чувствовалось его недопонимание с партнерами. Как оцените его игру?
– Да, согласен, по первому тайму ошибался чаще, чем обычно. Конечно, это связано с длительной паузой, перерывом, когда он не играл. Второй тайм стал играть надежнее, [совершал] меньше потерь, стал создавать больше остроты.
Естественно, чтобы выйти на свой уровень, ему нужно провести две-три игры. Невозможно, ни один игрок не выйдет после большой паузы и не покажет свой лучший футбол.
Семак – о победе над «Химками»: «Ребята – молодцы, нам никак нельзя было терять очки»