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  • Семак: «Чтобы выйти на свой уровень, Малкому нужно провести две-три игры»

Семак: «Чтобы выйти на свой уровень, Малкому нужно провести две-три игры»

5 апреля 2021, 23:45
20

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Малкома в матче 24-го тура РПЛ против «Химок».

  • Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
  • Бразилец вышел в старте и был заменен на 76-й минуте.
  • Для него это первая игра с 9 февраля.

– Замена Малкома была плановой?

– Да, мы смотрели, сколько он сможет сыграть по состоянию. Даже несмотря на то, что во втором тайме он почувствовал ритм игры и хорошо выглядел, тем не менее, для него то время, которое он провел, достаточно на данном этапе.

– Показалось, что Малком немного выпал из игрового ритма и чувствовалось его недопонимание с партнерами. Как оцените его игру?

– Да, согласен, по первому тайму ошибался чаще, чем обычно. Конечно, это связано с длительной паузой, перерывом, когда он не играл. Второй тайм стал играть надежнее, [совершал] меньше потерь, стал создавать больше остроты.

Естественно, чтобы выйти на свой уровень, ему нужно провести две-три игры. Невозможно, ни один игрок не выйдет после большой паузы и не покажет свой лучший футбол.

Семак – о победе над «Химками»: «Ребята – молодцы, нам никак нельзя было терять очки»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Малком Семак Сергей
Комментарии (20)
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Snek
1617658804
На какой уровень то? Забить один гол за сезон и то аутсайдеру? Да чтобы выходить на такой уровень даже тренироваться не надо, Погребняк в свои 37 лет и то больше забивает и играет.
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Snek
1617659137
Богданыч совсем куку...
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inzek
1617659315
оно за 2-3 года ничего не показало, а тут 2-3 игры) богданыч, оставайся навсегда)))
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Томик
1617662879
Какой у него уровень то? Сколько не смотрю на его игру за "Зенит" - нихрена не вижу. Особенно на 40 миллионов. Хотя есть же Дембеле ещё. Когда его вижу - не понимаю как он у Малкома конкуренцию выиграл. Видимо за 120 просто избавиться сложнее от игрока, чем за 40.
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Hektor 84
1617663624
Так чего до сих пор еще не вышел? В смысле на свой уровень! Может у него и нет н.какого уровня?
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Ганнибал Лектор
1617678063
К игре с Тамбовом наберет форму и накидает немотивированным нищебродам полную авоську
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nik55
1617691128
через 2-3 игры он опять отдыхать начнет
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portero
1617701797
После проведения 2-3 игр Малком уйдёт на больничку, это и будет его "форма"...
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Taps
1617719684
Малкома надо гнать ссаными тряпками в ... И Семака впридачу.
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Hektor 84
1617909003
Уже играть то осталось!
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