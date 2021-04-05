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    Семак: «Чтобы выйти на свой уровень, Малкому нужно провести две-три игры»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Малкома в матче 24-го тура РПЛ против «Химок».

    • Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
    • Бразилец вышел в старте и был заменен на 76-й минуте.
    • Для него это первая игра с 9 февраля.

    – Замена Малкома была плановой?

    – Да, мы смотрели, сколько он сможет сыграть по состоянию. Даже несмотря на то, что во втором тайме он почувствовал ритм игры и хорошо выглядел, тем не менее, для него то время, которое он провел, достаточно на данном этапе.

    – Показалось, что Малком немного выпал из игрового ритма и чувствовалось его недопонимание с партнерами. Как оцените его игру?

    – Да, согласен, по первому тайму ошибался чаще, чем обычно. Конечно, это связано с длительной паузой, перерывом, когда он не играл. Второй тайм стал играть надежнее, [совершал] меньше потерь, стал создавать больше остроты.

    Естественно, чтобы выйти на свой уровень, ему нужно провести две-три игры. Невозможно, ни один игрок не выйдет после большой паузы и не покажет свой лучший футбол.

    Семак – о победе над «Химками»: «Ребята – молодцы, нам никак нельзя было терять очки»

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    05.04.2021 23:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +472

      inzek 52 минуты назад

      оно за 2-3 года ничего не показало, а тут 2-3 игры) богданыч, оставайся навсегда)))

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      Рейтинг: +2833

      Snek 55 минут назад

      Богданыч совсем куку...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2833

      Snek 1 час назад

      На какой уровень то? Забить один гол за сезон и то аутсайдеру? Да чтобы выходить на такой уровень даже тренироваться не надо, Погребняк в свои 37 лет и то больше забивает и играет.

      0
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      Рейтинг: +555

      SanInstructor 1 час назад

      Пффф

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