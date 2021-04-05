Семак: «Чтобы выйти на свой уровень, Малкому нужно провести две-три игры»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Малкома в матче 24-го тура РПЛ против «Химок».

Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.

Бразилец вышел в старте и был заменен на 76-й минуте.

Для него это первая игра с 9 февраля.

– Замена Малкома была плановой?

– Да, мы смотрели, сколько он сможет сыграть по состоянию. Даже несмотря на то, что во втором тайме он почувствовал ритм игры и хорошо выглядел, тем не менее, для него то время, которое он провел, достаточно на данном этапе.

– Показалось, что Малком немного выпал из игрового ритма и чувствовалось его недопонимание с партнерами. Как оцените его игру?

– Да, согласен, по первому тайму ошибался чаще, чем обычно. Конечно, это связано с длительной паузой, перерывом, когда он не играл. Второй тайм стал играть надежнее, [совершал] меньше потерь, стал создавать больше остроты.

Естественно, чтобы выйти на свой уровень, ему нужно провести две-три игры. Невозможно, ни один игрок не выйдет после большой паузы и не покажет свой лучший футбол.

Семак – о победе над «Химками»: «Ребята – молодцы, нам никак нельзя было терять очки»