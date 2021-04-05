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    Тренер «Сочи» Федотов заболел ангиной

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вынужден работать со своей командой дистанционно из-за болезни.

    «У меня серьезная ангина, скачет температура. Были симптомы инфекции, провел профилактику, но в субботу внезапно стало хуже. Поэтому рисковать не стали, лечусь дома.

    Возвращение на тренерскую скамейку к матчу с «Локомотивом» под вопросом. Нельзя подвергать угрозе команду. Все необходимые тесты я тоже сдаю, они будут готовы к игре.

    С тренерским штабом в матче с «Рубином» поддерживали связь, советовались, насколько было возможно в таких условиях», – сказал Федотов.

    • По итогам 24 туров «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Федотов возглавляет команду с декабря 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6232

      житель СПб 57 минут назад

      Ангина... как бы не корона! Здоровья! Хороший человек, отличный тренер! Он очень нужен команде.

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      Рейтинг: +2929

      sobaka120982 1 час назад

      Выздоравливай Коуч!!!

      0
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      Рейтинг: +75

      Venom888 1 час назад

      Я аж перекрестился....заболел и ангина наконец то, не короновирус твою мать))) слава богам))

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