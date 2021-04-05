Тренер «Сочи» Федотов заболел ангиной

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вынужден работать со своей командой дистанционно из-за болезни.

«У меня серьезная ангина, скачет температура. Были симптомы инфекции, провел профилактику, но в субботу внезапно стало хуже. Поэтому рисковать не стали, лечусь дома.

Возвращение на тренерскую скамейку к матчу с «Локомотивом» под вопросом. Нельзя подвергать угрозе команду. Все необходимые тесты я тоже сдаю, они будут готовы к игре.

С тренерским штабом в матче с «Рубином» поддерживали связь, советовались, насколько было возможно в таких условиях», – сказал Федотов.