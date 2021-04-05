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Тренер «Сочи» Федотов заболел ангиной

5 апреля 2021, 21:48
4

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вынужден работать со своей командой дистанционно из-за болезни.

«У меня серьезная ангина, скачет температура. Были симптомы инфекции, провел профилактику, но в субботу внезапно стало хуже. Поэтому рисковать не стали, лечусь дома.

Возвращение на тренерскую скамейку к матчу с «Локомотивом» под вопросом. Нельзя подвергать угрозе команду. Все необходимые тесты я тоже сдаю, они будут готовы к игре.

С тренерским штабом в матче с «Рубином» поддерживали связь, советовались, насколько было возможно в таких условиях», – сказал Федотов.

  • По итогам 24 туров «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Федотов возглавляет команду с декабря 2019 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Владимир
Комментарии (4)
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Venom888
1617648795
Я аж перекрестился....заболел и ангина наконец то, не короновирус твою мать))) слава богам))
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sobaka120982
1617648851
Выздоравливай Коуч!!!
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житель СПб
1617649128
Ангина... как бы не корона! Здоровья! Хороший человек, отличный тренер! Он очень нужен команде.
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inzek
1617659368
подготовка к зиниту полным ходом
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