Тренера румынского «Залэу» уволили за выход команды на первое место

В румынском клубе третьего по силе дивизиона «Залэу» тренерская отставка. Это случилось после выхода команды на первое место турнирной таблицы.

«Румынский футбол в лучшем виде. Тренер «Залэу» Мариуш Паска говорит, что он уволен из-за недовольства клуба первым местом. «Что ты делаешь, чувак, ты хочешь получить повышение?». Это правда», – написал Эмануэль Рошу.