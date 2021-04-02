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    Тренера румынского «Залэу» уволили за выход команды на первое место

    В румынском клубе третьего по силе дивизиона «Залэу» тренерская отставка. Это случилось после выхода команды на первое место турнирной таблицы.

    «Румынский футбол в лучшем виде. Тренер «Залэу» Мариуш Паска говорит, что он уволен из-за недовольства клуба первым местом. «Что ты делаешь, чувак, ты хочешь получить повышение?». Это правда», – написал Эмануэль Рошу.

    • После 13 туров «Залэу» набрал 27 очков.
    • Отрыв от ближайшего преследователя – очко.
    • Следующий матч клуб проведет 10 апреля против «Глории».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Эмануэля Рошу

    Румынский футбольный журналист, сотрудничваший с такими изданиями, как The Guardian, FourFourTwo, World Soccer, Ballon d'Or. Аудитория в твиттере - более 20 тысяч подписчиков.

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    02.04.2021 22:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9404

      BRO_football 1 час назад

      А тренера Сочи Владимира Федотова уволят, если он вдруг обгонит Зенит в турнирной таблице

      4
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      ...
      Рейтинг: +4696

      Cleaner > BRO_football 21 минуту назад

      Если Сочи обгонит Зенит в турнирной таблице, то Сочи просто расформируют как клуб!

      0
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