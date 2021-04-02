Тренера румынского «Залэу» уволили за выход команды на первое место

В румынском клубе третьего по силе дивизиона «Залэу» тренерская отставка. Это случилось после выхода команды на первое место турнирной таблицы.
«Румынский футбол в лучшем виде. Тренер «Залэу» Мариуш Паска говорит, что он уволен из-за недовольства клуба первым местом. «Что ты делаешь, чувак, ты хочешь получить повышение?». Это правда», – написал Эмануэль Рошу.
- После 13 туров «Залэу» набрал 27 очков.
- Отрыв от ближайшего преследователя – очко.
- Следующий матч клуб проведет 10 апреля против «Глории».
Источник: твиттер Эмануэля Рошу
Румынский футбольный журналист, сотрудничваший с такими изданиями, как The Guardian, FourFourTwo, World Soccer, Ballon d'Or. Аудитория в твиттере - более 20 тысяч подписчиков.