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    Семак: «Ловрен – футболист топ-класса. Ошибки случаются у всех»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре защитника петербуржцев Деяна Ловрена.

    – Вы довольны игрой Ловрена? Странный автогол со «Спартаком», рулетка Дениса Макарова в Казани – к игре хорвата достаточно вопросов.

    – Ловрен – футболист топ-класса. Достаточно посмотреть на его карьерные достижения и вспомнить о том, что он играет в основе сборной Хорватии – очень сильной сборной. Ошибки случаются абсолютно у всех. Некоторые защитники допускают их, но это не приводит к фатальным последствиям. А Ловрен если ошибается, то вот так.

    Но я не думаю, что количество ошибок запредельное. В «Ливерпуле» у Деяна тоже бывали такие матчи, когда его недочеты приводили к опасным моментам или голам, и мы прекрасно знали об этом, когда покупали его. При этом Ловрен – опытный, агрессивный, высокий защитник, хорошо работающий с мячом.

    – Почему вы редко ставите в основу Чистякова? Он выходит, только когда Ловрен или Ракицкий не могут играть.

    – Он перешел в «Зенит» только в октябре – это очень поздно, мы его даже не заявили в Лигу чемпионов. А по ходу сезона влиться в команду тяжело.

    Весной шансы на игровое время у него выше, но Ракицкий и Ловрен – серьезные конкуренты, у которых не так просто выиграть борьбу за место в стартовом составе. Чистяков держит уровень, мы довольны его работой, он близок к основе.

    – Вы хотите, чтобы «Зенит» выкупил Чистякова?

    – Да. Но я не знаю, какова сумма трансфера, была ли она оговорена во время подписания арендного соглашения. Дима – настоящий профессионал, мне нравится его отношение к делу, игра полностью устраивает. Дальше уже решение за руководством.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Семак, ошибки бывают у всех, у кого блин? Ошибки футбола бывают только в России, а возьмем к примеру правого защитника бывшего правда Филиппа Лама так тот и наколотил дай боже за карьеру и нету ни одного удаления, ваш же ракицкий , да бьет штрафные хорошо, но тоже партак, просто у вас нет желания двигать свою молодежь, лично мое мнение лучше один - два раза обгадиться , зато в будущем иметь свое, родное, которое не подведет, чем скупать в Европе то , что уже там начало давать сбой

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      Рейтинг: +10267

      paracetamol 3 часа назад

      Ошибки случаются у всех, но не в каждом матче подряд.

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