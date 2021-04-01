Esport3: Холанд хочет играть только за «Реал» или «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд намерен продолжить карьеру в Испании.
По информации телеканала Esport3, норвежец собирается перейти в «Реал» или «Барселону».
Каталонский клуб готов приобрести 20-летнего футболиста, но хочет перенести сделку на 2022-й год, когда в его контракте начнет действовать опция о выкупе за 75 миллионов евро.
Ближайшим летом за форварда придется заплатить не менее 150 миллионов евро.
- Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
- За этот период он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 49 матчах.
Источник: Esport3
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