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Esport3: Холанд хочет играть только за «Реал» или «Барселону»

1 апреля 2021, 23:58
12

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд намерен продолжить карьеру в Испании.

По информации телеканала Esport3, норвежец собирается перейти в «Реал» или «Барселону».

Каталонский клуб готов приобрести 20-летнего футболиста, но хочет перенести сделку на 2022-й год, когда в его контракте начнет действовать опция о выкупе за 75 миллионов евро.

Ближайшим летом за форварда придется заплатить не менее 150 миллионов евро.

  • Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
  • За этот период он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 49 матчах.

Источник: Esport3

Испанский спортивный телеканал. Аудитория в твиттере - 165,5 тысячи подписчиков.

Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Барселона Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (12)
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inzek
1617317517
го за барсу!
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Лфшт
1617317757
Кто пишет этот маразм!
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El_Chori
1617323532
Это Района хочет. В Испании проще проводить махинации и отмывать бабки.
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Fusballer
1617335354
Холанд хочет играть за Зенит!
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BlackMurderDeco
1617341307
Испания не тот чемпионат где ему надо играть, да и реал столько игроков молодых загубил, что я со счета сбился, Барселона увы, они пока всю команду не сменят на одном холланде не вывезут, англия , Германия вот где ему надо играть
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вальтер79
1617348626
у парня вкус есть губа не дура
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Вомбат
1617350828
Игра против Турции, когда один такой же скоростной защитник выключил его из игры на все 90 минут, показала, что Холанд хорош, только если его не держат персонально. За что тут платить 150 миллионов не очень понятно.
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lysenkoff
1617351756
Они думают что Боруссия не переподпишет контракт и не уберет эти 75 млн на следующий год если не продаст за 150 в этом году? хех))
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