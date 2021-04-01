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    Esport3: Холанд хочет играть только за «Реал» или «Барселону»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд намерен продолжить карьеру в Испании.

    По информации телеканала Esport3, норвежец собирается перейти в «Реал» или «Барселону».

    Каталонский клуб готов приобрести 20-летнего футболиста, но хочет перенести сделку на 2022-й год, когда в его контракте начнет действовать опция о выкупе за 75 миллионов евро.

    Ближайшим летом за форварда придется заплатить не менее 150 миллионов евро.

    • Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
    • За этот период он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 49 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Esport3

    Испанский спортивный телеканал. Аудитория в твиттере - 165,5 тысячи подписчиков.

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    01.04.2021 23:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: -929

      СуперПАВ9 5 минут назад

      Зря эти клубы ближайшее 10 лет нечего не выиграют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Лфшт 10 минут назад

      Кто пишет этот маразм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      inzek 14 минут назад

      го за барсу!

      0
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