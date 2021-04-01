Esport3: Холанд хочет играть только за «Реал» или «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд намерен продолжить карьеру в Испании.

По информации телеканала Esport3, норвежец собирается перейти в «Реал» или «Барселону».

Каталонский клуб готов приобрести 20-летнего футболиста, но хочет перенести сделку на 2022-й год, когда в его контракте начнет действовать опция о выкупе за 75 миллионов евро.

Ближайшим летом за форварда придется заплатить не менее 150 миллионов евро.